中共發布「百年大事記」 稱八九民運「反革命暴亂」

新華社昨刊出約10萬字的大事記全文。關於八九六四歷史，大事記還指出，前中共領導人鄧小平6月9日在接見首都戒嚴部隊軍以上幹部時指出，「北京發生的政治風波是國際的大氣候和中國自己的小氣候所決定的，強調黨的十一屆三中全會以來制定的基本路線、方針、政策和發展戰略是正確的，要堅定不移地幹下去。」

另據本報統計，今年的百年大事記中，現任中共總書記習近平執政近9年間的事件佔了三分之一篇幅，多於之前數任中共領導人。大事記提及習近平的次數達184次，高於毛澤東的138次，更多於鄧小平（77次）、江澤民（40次）和胡錦濤（32次）3人出現次數之和。而在習前任胡錦濤執政時期，官方在2011年建黨90周年編寫的「中共歷史大事記」中，毛、鄧、江、胡的名字分別出現150次、83次、57次、60次。

1/3篇幅講習執政 提習次數遠超前人

該大事記由中央黨史和文獻研究院編寫，將出版單行本。央視前晚報道稱，大事記展示中共成立以來，特別是習近平執政後的中共十八大以來，在經濟、政治、文化、社會、生態文明建設以及國防和軍隊、「一國兩制」和國家統一、外交、黨的建設等各方面取得的成就。

（中共100周年）