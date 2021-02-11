第二場黨慶發布會 中紀委稱「反腐鬥爭壓倒性勝利」 習執政近9年 查處逾400萬黨員

肖培在記者會上表示，自2012年底的中共十八大以來，全國紀檢監察機關立案審查案件385萬宗，查處408.9萬人，其中給予黨紀和政務處分達374.2萬人。他介紹，2012年12月到今年5月，全國紀檢監察機關共立案審查調查省部級以上領導幹部392人、廳局級幹部2.2萬人、縣處級幹部17萬餘人、鄉科級幹部61.6萬人。其中，中央紀委共立案審查調查任免權屬於中共中央的中管幹部453人，運用監督執紀四種形態批評教育幫助和處理883.4萬人，查處了違反中央八項規定精神問題62.6萬宗。查處形式主義、官僚主義問題21.7萬宗，處理32.2萬人。

肖培：392名省部級以上領導被查

中共十九大（2017年）後，肖培稱，還查處涉及民生領域的問題、侵害群眾利益的問題39萬餘宗，處理了35.9萬人。查處扶貧領域問題28萬宗，處分18.8萬人。在懲治腐敗的震懾和政策感召下，主動投案的有4.2萬人。此外在掃黑除惡的過程中，還打擊黑惡勢力保護傘，查處了9.3萬宗案件，處理了8.4萬人。而自2014年中國開展反腐敗國際追逃追贓「天網行動」以來，已從120個國家和地區追回外逃人員9165人，其中黨和國家工作人員2408人，追回贓款217.4億元人民幣，紅色通緝的100名人員有60名被抓捕歸案。

「天網行動」追輯逾9000逃亡外國者

肖培說，「國家主席習近平以『我將無我、不負人民』的赤子情懷，以『得罪千百人、不負十四億』的使命擔當，以『刀刃向內、刮骨療毒』的堅定意志，推進黨的建設新的偉大工程，以優良的作風凝聚黨心民心，以嚴明的紀律管黨治黨，以零容忍的態度懲治腐敗，鞏固了黨的團結統一，扭轉了『四風』積弊，構建起黨和國家監督體系，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，黨在革命性鍛造中更加堅強有力。」

據國家統計局去年底的調查顯示，中國95.8%的民眾對全面從嚴治黨、遏制腐敗充滿信心，比中共十八大前2012年的調查提高了16.5個百分點。肖培表示，自我革命是中共百年奮鬥錘煉出的最鮮明品格，「我們黨探索形成了自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高的有效路徑。」

明報記者

（中共100周年）