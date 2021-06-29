反駁獨裁批評 「協商民主更符國情」

對於外界批評中共獨裁、害怕民主和普選的說法，謝春濤並不認同，他指出在抗戰時期，中共就在根據地實施了真普選。後來中共進一步豐富發展了民主；改革開放以來，中共建立和發展的基層群眾自治制度，「美國前總統卡特、美國時任總統克林頓都來中國考察過，公開發表過讚歎的言論」。

指中國民主不限於表決選舉

謝春濤表示，中國的民主與西方國家的民主不同，不局限於表決和選舉上，「更多的是協商民主概念」。他解釋，中共作出重要決策前，一定要經過充分廣泛協商，例如要推出重大決策，在有這個念頭、確定議題的時候就廣泛徵求意見，文件草案本身就是集中全黨全國智慧的產物；草案寫出後，又在相當大的範圍徵求意見，經過修改，政治局審議之後才提交中央全會討論。

謝說，中央全會討論時，中央委員、候補委員，包括列席的各方代表、基層代表均可提意見，言之有理就可能被採納。若領導人意識到某一決策會有不少人持異議，即使比例不高，也一定不會馬上表決，會再去協商徵求意見，然後調整。

中央統戰部民主黨派工作局局長桑福華表示，政黨協商形式分為會議協商、約談協商和書面協商3種，中央層面的政黨協商會議每年至少舉行7次，其中習近平主持至少4次，總理李克強1次，全國政協主席汪洋2次，此外還有中央委託有關部門主持召開的會議，有十多廿次不等。

（中共100周年）