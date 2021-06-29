「湘江戰役」潰敗經驗 奠定毛澤東領導地位

黨史：「左」傾路線脫離現實致敗

中共簡史「第五次反圍剿失敗」章節中認為，1933年下半年，國民黨部隊對中央蘇區第五次圍剿，中共臨時中央負責人博古把軍事指揮權交給共產國際軍事顧問李德。由於他們不了解中國實際情况，搬用正規陣地戰經驗，主張主動出擊，受挫後又消極防禦，使紅軍日益被動。1934年10月，主力紅軍8.6萬人開始長征。中央領導人把戰略轉移變成搬家行動，使全軍機動效率大打折扣，最終中央紅軍經湘江一戰，銳減至3萬人。

今年4月25日，習近平在廣西考察時，專程到桂林全州縣的紅軍長征湘江戰役紀念園，向烈士敬獻花籃。《人民日報》引述習近平的講話指出，湘江戰役是決定中國革命生死存亡的重要歷史事件；紅軍將士視死如歸、向死而生、一往無前，靠的是理想信念。

新華社評論稱，湘江戰役血的事實充分暴露了「左」傾錯誤路線給紅軍帶來的嚴重惡果。此役後，中央領導同志一路開會爭論和思索軍事指揮上的許多重大問題，逐漸統一思想，為日後遵義會議召開、確立毛澤東在黨中央和紅軍中的領導地位奠定了基礎。

1935年1月遵義會議召開，確定由毛澤東、周恩來、王稼祥成立的3人小組，負責全軍軍事行動。中共簡史對遵義會議的評價為：「開始確立以毛澤東為主要代表的馬克思主義正確路線在黨中央的領導地位，開始形成以毛澤東為核心的第一代領導集體，開啟了黨獨立自主解決中國革命實際問題的新階段……」

（中共100周年）