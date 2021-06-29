新版黨史削文革篇幅 謝春濤：定性不變

過去獨立成章標出「文革」

新版納入「社會主義曲折中發展」

新版中共簡史所載，中共百年歷程分4個部分：第一及第二時期分別為1921至49年、1949至78年，述說以毛澤東為主的中共領導人，完成新民主主義革命和建國大業，並建立各項制度；同時打下國家工業化、現代化基礎，奠定大國地位。第三時期是1978至2012年十八大前，以鄧小平、江澤民、胡錦濤為主，其間中共推動改革開放，走出了中國特色社會主義道路。第四時期是以習近平為核心的中共中央，「推進中國特色社會主義進入新時代，全面建成小康社會，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程」。

不過，1966至76年發生的文化大革命，在新版簡史中被簡化，僅納入第6章第3節「社會主義建設在曲折中發展」。而在1991和2002年出版的《中國共產黨七十年》及《中國共產黨歷史》都是獨立成章，並標出「文化大革命」「十年內亂」等。

強調中共不忘教訓 「屬自我革命」

由中央黨史和文獻研究院推出的《文獻中的百年黨史》，則用多個篇幅記錄文革中的「二月抗爭」、「知青上山下鄉」和「粉碎四人幫」等事件。中共黨史出版社的《中國共產黨歷史第二卷》（約2010年後出版），也用了2篇共計12章介紹文革始末和後續問題處理。

對此，謝春濤表示，關於文革的定性，寫進了1981年6月中共十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，「中國共產黨從1976年10月結束文革到1981年6月作出這個決議花了很長的時間，態度是嚴肅的，是鄭重的。這個決議裏，對文化大革命作出這樣的基本判斷：這是領導者錯誤發動、被反革命集團利用的一場內亂。這是最簡要的、最基本的定性，可以說直到現在中國共產黨的這個定性沒有改變過」。

謝春濤強調，中國共產黨不會忘記文革的教訓，並糾正了包括文革在內所犯的錯誤，「這也是自我革命」。

（中共100周年）