稱執政理念自我革命致成功 建黨百年迎挑戰 黨學者：科技自立軟實力待發展

【系列之一】

「中國崩潰論」破滅 西方再拋「威脅論」

謝春濤在中國記協新聞茶座活動時，談到中國高速發展引起西方有關意識形態的擔憂等問題時，說了一個故事，1979年中美建交之初，鄧小平訪問美國期間，在休斯敦附近的西蒙頓小鎮，他觀看牛仔競技表演時戴上寬邊牛仔帽。謝春濤說，這舉動令一些美國人對鄧小平充滿了幻想，「以為中國經過改革開放就能納入美國的體系，能夠實現美國對中國的和平演變。但是八九風波的處理，美國人失望了，鄧小平並不是他們所期望的那樣的人」。

謝春濤說，當時正趕上東歐劇變蘇聯解體，西方認為接下來的就是中國，所以「歷史終結論」、「社會主義失敗論」、「中國崩潰論」充斥着國際社會。「直到本世紀之初，美國人發現中國沒有垮，又拋出『中國威脅論』，認為中國的發展已經威脅到了西方」。

尊重其他文明 不威脅不輸出

謝春濤認為，西方國家對文明的理解與中國不同，總抱有「文明衝突論」，但中國對文明的理解應該是互相尊重。「實際上中共成立以來，一直對其他文明抱有尊重友好的態度，也願意學習借鑑其他文明有益的東西。」他表示，中國的政治體制絲毫不妨礙中國和其他國家開展各種的交往合作，「西方國家之所以敵視中國的發展，是因為不願意看到中國一步步縮小和他們的差距，更不願意中國在經濟、科技上趕超西方」。

最近幾年，中國消滅了絕對貧困，並開啟全面建設社會主義現代化國家的新進程，但謝春濤認為，中共未來面臨的國內外挑戰亦不容小覷。在國內，包括政府管理制度、生態文明制度體系、黨和國家的監督體系尚未形成制度優勢；實現鄉村振興，推進產業革命、技術革命，實現高水準的科技自立自強，實現經濟的快速穩步發展、穩步有序地推進民主，增強中國文化的軟實力等方面，仍需進一步努力和推進。在國際上，當下美國等西方國家對中國展開經濟、政治、外交，甚至軍事上全方面的打壓，包括新疆、香港和台灣等問題。謝春濤強調：「應對挑戰不容易，這幾年就在應對。」而且應對得很成功，尤其面對美國特朗普政府的經濟全面打壓，中國沒被打垮。

謝春濤還談到社會主義制度問題，提到鄧小平在1992年講話中指出，「社會主義制度的建立和鞏固要幾代人、十幾代人甚至幾十代人的努力」。他說一代人至少20年，這樣換算下來，可能需要數百年時間。他又說，中國目前正處於社會主義初級階段的判斷也是鄧小平提出的，中共總書記習近平在十九大報告中就中國社會主要矛盾作出新判斷時，依然強調社會主義初級階段沒有變，「我個人預測，如果本世紀中葉要建成社會主義現代化強國，那麼社會主義初級階段就結束了。之後會進入什麼階段，現在還沒有研究，也沒有新說法」。

明報記者

（中共100周年）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676