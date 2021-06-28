台監察院查4缺失 擬約談陳時中 蘇貞昌：反苛責防疫團隊「不厚道」

台灣《聯合報》昨報道稱，台灣自5月爆發本土疫情以來，政府防疫政策飽受質疑。監察院針對疫情的調查案累計立案4宗，包括放寬航空機組人員入境檢疫措施決策過程、疫苗採購、外籍勞工人權，以及早前爆疫的台北市萬華區茶藝室經營問題。報道指已有不止一組監委，擬在不影響指揮中心運作的前提下，約詢陳時中。

「3+11」被指毁防疫 將查決策恰當否

據監察院官方發布的新聞稿，5月21日至本月25日間，多名監委提出前述有關調查申請。監委林國明申請調查萬華區暗藏色情交易的茶藝室經營問題。林在申請中表示，這些茶藝室大多登記為「飲食業」，與實際營業項目不符，相關主管機關卻未積極取締，成為防疫破口。

監委浦忠成等人提出，指揮中心將台籍航空機組員入境檢疫的「5+9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）政策，放寬為「3+11」，將調查該決策是否恰當。監察委員林郁容等人則申請調查指揮中心疫苗整備及採購政策。監委王幼玲等提出調查苗栗電子廠防疫措施，質疑措施不尊重外籍勞工隱私及無法達到防疫效果等。

陳時中昨稱，「監察院都本於職權做相關事情，我們就尊重。」蘇貞昌則表示，現時變種病毒侵襲台灣，疫情有新衝擊，此時反過來苛責陳時中及防疫團隊，「相當不厚道、非常不公平」。蘇稱尊重監察院職權行使，但也呼籲讓防疫團隊能全心全力工作。

監察委員：傳媒捕風捉影 臆測工作

昨晚中央社引述林郁容表示，監委查案有保密義務，查案進度有時可以主動對外說明，但目前根本還沒說明，而已有傳媒報道說監委打算約詢陳時中，「都是捕風捉影」。林稱，監察權是事後權，現時疫情仍在發生，新聞卻以「擬」、「打算」約詢等假設語氣報道，是臆測工作進度。王幼玲於facebook發帖稱，連調查委員都不知道約詢一事，「反倒媒體成了先知！這是典型的炒作新聞」。

（綜合報道）

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