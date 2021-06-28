北京：綠色冬奧村已交奧組委 盼節能設計助減排

央視新聞報道，北投集團北京冬奧村項目負責人屈晨表示，北京冬奧村秉承綠色辦奧理念，採用多級水質淨化裝置，高效去除水中微生物、農殘、重金屬，為住戶提供乾淨生活用水和飲用水。在建材選用上，按照國家相關標準，選擇健康的建築材料以及裝修裝飾材料。

賽後變北京公租房 屋頂可種菜

同時，通過建立多維度降噪系統，保持靜謐居住環境。廁所採用同層排水系統，杜絕多層排水所產生的噪聲，也防止病菌傳播。在賽後，將選取8棟住宅樓，在其屋頂建成共計4620平方米的屋頂農場，種植蔬菜及花卉，讓住戶直接參與體驗農場種植。

據北京市住宅建築設計研究院相關負責人表示，北京冬奧村為展示北京2022年冬奧會在節能減排和低碳環保方面的決心，選取綜合診所作為超低能耗示範項目，同時也希望通過舉辦冬奧，帶動當地建築技術的發展。此外，該建築通過合理的朝向、保溫隔熱以及節能散熱系統和自然通風等，讓房屋內無論夏天或冬天，都可以達到舒適的溫度和濕度要求。通過這種節能設計，整個建築節能比率可達82%，每年可減少二氧化碳排放量約42.4噸。