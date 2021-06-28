北京：綠色冬奧村已交奧組委 盼節能設計助減排

【明報專訊】北京市重大項目辦表示，作為北京賽區運動員及隨行官員居住生活的北京冬奧村居住區全面完工，並於前日交付北京冬奧組委使用，標誌着冬奧村全面進入奧運時間。冬奧村可提供2338個牀位供各國運動員及隨隊官員居住，賽後將轉換為北京市人才公租房。
央視新聞報道，北投集團北京冬奧村項目負責人屈晨表示，北京冬奧村秉承綠色辦奧理念，採用多級水質淨化裝置，高效去除水中微生物、農殘、重金屬，為住戶提供乾淨生活用水和飲用水。在建材選用上，按照國家相關標準，選擇健康的建築材料以及裝修裝飾材料。
賽後變北京公租房 屋頂可種菜
同時，通過建立多維度降噪系統，保持靜謐居住環境。廁所採用同層排水系統，杜絕多層排水所產生的噪聲，也防止病菌傳播。在賽後，將選取8棟住宅樓，在其屋頂建成共計4620平方米的屋頂農場，種植蔬菜及花卉，讓住戶直接參與體驗農場種植。
據北京市住宅建築設計研究院相關負責人表示，北京冬奧村為展示北京2022年冬奧會在節能減排和低碳環保方面的決心，選取綜合診所作為超低能耗示範項目，同時也希望通過舉辦冬奧，帶動當地建築技術的發展。此外，該建築通過合理的朝向、保溫隔熱以及節能散熱系統和自然通風等，讓房屋內無論夏天或冬天，都可以達到舒適的溫度和濕度要求。通過這種節能設計，整個建築節能比率可達82%，每年可減少二氧化碳排放量約42.4噸。