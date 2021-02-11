解放軍演練 射中150公里外「愛國者導彈標靶」

新華社報道，第71集團軍演練的短片可見，部隊訓練多個項目，包括隱藏放置於隱蔽地域的武器裝備；建立通訊網絡及警戒防禦以抵敵方衛星偵察；快速機動移動陣地；以及氣象探測、彈藥裝填等任務，同時包括新型火箭炮實彈發射。

最大射程150公里 被指陸軍「殺手鐧」

其中新型「PHL-03式300毫米多管火箭炮」，被稱為陸軍炮兵部隊遠程火力打擊「殺手鐧」，可攜帶12枚火箭彈，最大射程150公里，全數發射後的覆蓋範圍可達7.5公頃，射程、準繩度及殺傷力均為先進水平。在演練中，炮火擊中一輛酷似愛國者導彈發射車的標靶；其後更有多枚火箭炮，展現制導設備的空中修正能力，擊中包括戰鬥機靶標在內的多個目標。

炮兵旅旅長彭超表示，這次實彈射擊綜合演練，選用沿海地區構設戰場環境，考驗部隊的偵察監視、跨海打擊、指揮控制及綜合保障等能力，更獲實際戰術訓練成果。而部隊在遠火裝備的訊息化及智能化提升，亦有利於戰時先敵制勝，新型火箭炮實彈可作更精準打擊。

另據中時新聞報道，隸屬東部戰區、駐浙江的解放軍陸軍第72集團軍某旅，近日跨晝夜海訓。央視軍事頻道播出的畫面顯示，官兵4人一組搬運多個綠色包裹，內有裝具和武器裝備。官兵編隊以蛙泳長游3公里以上，隊員需面對潮汐、風浪和能見度低影響。在黑夜下游泳，視線受阻、方向感低，考驗官兵游泳能力和心理質素。