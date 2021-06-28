首場黨慶發布會 黨史文獻研究院工作回顧 3年幫習出66本書 重點教青年黨史

曲青山：發行逾億黨史書 首務研習思想

曲青山說，中央黨史和文獻研究院是在2018年3月由中共中央做出決策新成立的一個部門。「中共中央明確提出，要統籌黨史研究、文獻編輯和著作翻譯等資源力量，構建黨的理論研究綜合體系，打造黨的歷史和理論研究的高端平台。這一重大決策，是對黨史和文獻工作的一次深層次、革命性的整體重塑」。

他表示，黨史研究院成立3年多的時間內，連續編寫了習近平《論中國共產黨歷史》、《毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤關於中國共產黨歷史論述摘編》和《中國共產黨簡史》，三本書累計發行量已達1.4億冊。曲青山說，中央黨史和文獻研究院始終把編輯出版國家主席習近平的重要著作、研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要任務。先後出版了《習近平談治國理政》、《論堅持黨對一切工作的領導》和《習近平關於實現中華民族偉大復興的中國夢論述摘編》等66本習近平著作。

赴非洲大外宣 推介習治國思想

在強化中共創新理論對外宣傳方面，曲青山表示，根據中共中央的統一安排，黨史研究院曾率團到非洲的多哥、科特迪瓦、贊比亞等國「圓滿完成了習近平新時代中國特色社會主義思想特別是人類命運共同體理念的對外傳播等任務。」曲青山認為，對外推介習近平的治國理政思想，是探索建立國際傳播工作機制的一個努力方向。

此外，黨史研究院還選出14名黨史專家參加中央宣講團，赴全國黨史學習教育的宣講任務。一共到了15個省區市，宣講了110多場次。其他黨史專家則應邀為各地區、各部門、各單位宣講達200多場次。

「引導青年重溫黨的光輝歷程」

曲青山還表示，中央黨史和文獻研究院高度重視青少年黨史學習教育，一方面同國家教育部、共青團中央、央視等單位合作，編寫全國大中小學生學習黨史讀本，舉辦全國大學生黨史知識競答大會、紅色故事會全國大賽等欄目，為推進青少年黨史學習教育順利開展提供有力支持。同時深入挖掘紅色教育資源，普及黨史知識，提升青少年黨史學習教育的實效性。通過多種形式引導青少年重溫黨的光輝歷程，傳承偉大革命精神。

明報記者

（中共100周年）

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