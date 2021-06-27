高考禁公布狀元 各地奇招應對 中學以「沒人比他高」暗示登榜

內地高考上周三（23日）起陸續放榜，教育部同日發出通知，要求嚴禁相關媒體、培訓機構、中學炒作「高考狀元」、「高考升學率」、「高分考生」等信息。這是今年以來教育部第三次發布相關禁令，嚴打之下，社會卻「上有政策、下有對策」，對「狀元」興趣絲毫未減。

考太好查不到成績

江西撫州「撫州在線」微信公眾號發布該省分數線時，用「考得比較好的兩個人」指代省內2名文理科狀元；文章引起輿論熱議後被刪除。

福建泉州一所中學用「全省沒人比他高」，來暗示本校學生奪得全省理科狀元。廣西柳州一所中學的內部通告在網上廣為流傳，其中要求全體老師嚴守規定，「不允許宣傳柳鐵一中得狀元，更不能暴露文科裸分和總分狀元都在柳鐵一中」，被網民戲稱是「反向炫耀」；校方其後發文否認通告。

官方禁令更衍生出一群「高考屏蔽生」，指的是因為成績太好，導致分數被查詢系統屏蔽的學生。北京上周五（25日）發布高考成績，文理科全市前20名的考生卻無法查詢分數，要靜候單獨通知。雲南文理科前50名考生，共計100人因「考得太好」查不到成績。廣東教育部門則從2012年開始，就已對全省前10名的考生使用屏蔽技術，查詢成績時只能看到分數是「0」。各地中學更以本校高考屏蔽生的數量進行宣傳。

「狀元是丟人事嗎？」

針對這些現象，中國人民大學公共管理學院教授馬亮上周五發文指出，教育信息發布和任何社會治理的邏輯一樣，「宜疏不宜堵」。在信息「像長了翅膀一樣」會飛的互聯網時代，希望對「高考狀元」的消息圍追堵截，無異緣木求魚。

有網民認為，禁令可以防止培訓機構、自媒體等炒作製造焦慮；不過也有人質疑「得狀元是什麼丟人的事嗎」，「十年寒窗無人問，一舉中榜不給報」。

明報記者

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