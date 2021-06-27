瞻仰毛故居 習近平稱「脫離群眾」最危險

北大紅樓重溫革命史 豐澤園讀毛藏書

央視新聞報道，當日下午，習近平帶領中央政治局委員來到北大紅樓，參觀「光輝偉業 紅色序章——北大紅樓與中國共產黨早期北京革命活動主題展」，重溫李大釗、陳獨秀等開展革命活動、推動馬克思主義在中國早期傳播、醞釀和籌建中國共產黨等革命歷史。又去到中南海參觀瞻仰毛澤東故居豐澤園，觀看毛澤東在豐澤園工作生活的短片，看毛澤東批改過的重要文件、閱讀過的書籍、穿過的衣物、使用過的日常用品和書信、手稿、照片等，追憶毛澤東的卓越功勳和崇高風範。

參觀結束後，習近平和眾人回到中南海懷仁堂，圍繞主題進一步開展學習。習近平指出，回望百年黨史，千千萬萬共產黨人為了理想信念不惜拋頭顱、灑鮮血。打江山、守江山，守的是人民的心，對於一個長期執政的黨，沒有比忘記初心使命、脫離群眾更大的危險。「全黨同志要從黨的百年奮鬥史中不斷體悟初心使命，貫徹好以人民為中心的發展思想，矢志不渝為實現中華民族偉大復興而奮鬥。」

（央視）

（中共100周年）