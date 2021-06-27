穗擬建5000房間驛站供入境隔離

鍾南山：此輪Delta變種疫情受控

人民網報道，鍾南山表示，一旦感染Delta變種病毒，毒株在人體病毒載量比普通株高100倍，因此傳播力更強；在身體裏的潛伏期較短，一般只有1至3天即發病；而治療後核酸轉陰時間長，目前廣東病例平均轉陰時間13至15天，遠遠長於普通株的7至9天。他說，如果完全沒有防控，根據模型計算預測，廣州此輪疫情可使730萬人感染，但廣州及時採取嚴密有效的防控措施，最終只有153例確診。

鍾南山認為，這是因為廣州很快鎖定傳染源，查清傳播鏈；同時針對Delta變種病毒傳染力強的特點，適時改進密切接觸者的概念，將在發病前4天內曾與確診病例同處一個空間的都確定為密切接觸者，並由此指導隔離和管控方式；另外還有建立黃碼機制，對到過重點地區的人群要求24小時內核酸檢測等。

指國產疫苗有60%以上保護

不過，廣州、深圳等地承接全國80%以上入境人員的隔離任務，也給入境隔離酒店帶來安全問題，央視引述鍾南山說，廣州已決定在郊區建立一個佔地25萬平方米的廣州國際健康驛站，有5000個獨立空間，「房間嚴格按照隔離（標準），不會互相傳染」。

鍾南山又說到國產疫苗對Delta變種病毒的防護作用，稱從實驗室資料及廣州160多個有限資料中發現，對感染者有60%以上的保護作用，對重症者有接近80%的保護作用。他強調必須盡快提高疫苗接種率，「要盡快形成群體免疫」。根據國家衛健委網站，內地目前接種疫苗超過11.4億劑，而廣東約佔一成，為1.1億劑。

（新冠疫情）