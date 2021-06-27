超馬報告：最險段無補給 設置不合理 指天氣影響組織疏忽「直接」致21跑手亡

由甘肅應急廳廳長黃澤元任組長、公安副廳長李明、省體育局長王向晨等任副組長，並邀請國家體育總局、中國氣象局等專家參與的多部門聯合調查組，經過近一個月的調查完成該份報告，報告全文約1.9萬字，內容包括賽事基本情况，事件發生經過，事性性質和原因分析，責任認定及處理建議，事件主要教訓，防範措施建議6個方面。

微信群陸續接求救 比賽沒叫停

其中在事發經過中，涉及檢查點（check point）人員配備、天氣變化與體感溫度關聯、從開賽到出事再到救援的整個時間軸。報告顯示，5月22日9時比賽開始，至11時50分有跑手通過GPS定位設備發出求救信息，但未得到回應。中午12時17分左右，賽事運營及工作微信群陸續收到求救信息，並各自展開救援工作，但沒有叫停比賽。至下午2時10分左右，大批跑手退賽，賽事被迫中止。

當日死傷主要發生在2號檢查點至3號檢查點間的路段，報告顯示在海拔1347米的2號檢查點，配備義工7人、醫護3人、救護車1輛，但海拔2230米的3號打卡點，僅配備義工2人。當日在這兩點之間的體感溫度亦很低，大部分時段體感溫度低於0℃，12時前後達到最低，為-5℃至-3℃。但認為「天氣過程的氣溫、降水、平均風力均未達到極端天氣事件標準，但對百公里越野賽是一次高影響天氣」。

選手未攜風衣保暖 急性失溫亡

報告指出，這是一起由於極限運動項目百公里越野賽在強度難度最高賽段遭遇大風、降水、降溫的高影響天氣，賽事組織管理不規範、運營執行不專業，導致重大人員傷亡的公共安全責任事件。直接原因和天氣有關，但指出大多數跑手開賽時穿著短袖短褲，未隨身攜帶風衣等保暖裝備。從下午1時後，受降溫、大風、降水影響，跑手經歷了持續最低體感溫度時段，加之野外高原環境和衣著單薄等多種因素，導致部分參賽選手因急性失溫死亡。

應急救援力準備嚴重不足

另外，報告指出「賽道補給點設置不合理，在最難最險的高海拔賽段（2230米）未設置醫療救助和補給點；未採取加強和改善通訊條件的措施，導致最危險時刻通訊聯絡不暢」；賽事承辦執行和運營單位未按規定制定專項應急預案和安保措施，應急救援力量準備嚴重不足等問題，亦是造成參賽者大量傷亡的直接因素。報告還認為，白銀市委市政府、景泰縣委縣政府等部門對賽事組織管理不規範、安全監管措施不落實、救援力量準備不到位、安全保障條件不充分，是造成事故的間接原因。

本月9日，被指應對事件負主要領導責任的景泰縣委書記李作璧在家中跳樓自殺，在日前公布的報告中，27名被問責處罰者中，排第四的就是李作璧。稱對作出處分決定前他已死亡，「對其違紀問題作出書面結論，不再給予處分」。

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