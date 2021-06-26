河南武館凌晨火18死 多屬寄宿學生 省書記促救災問責

據「網信商丘」、《河南日報》等當地傳媒報道，昨日凌晨3時左右，商丘柘城縣遠襄鎮北街一家武術館發生特大火災。據官方消息，事故已造成18人死亡、4人重傷及12人輕傷。火勢經已撲滅，武術館負責人同日被警方拘捕。傷亡者身分待確認，事故原因待查。另有消息稱，柘城縣正副縣委書記及縣長當天均被免職。

消息稱縣書記即日免職

《北京青年報》引述遠襄鎮政府工作人員透露，火警中的死傷者多為該武術館寄宿制學生。事發時武術館內共有34名學生，年齡介乎7至16歲，多數居於武術館二樓，而陳姓創辦人的妻子則住在一樓。

16傷 武館負責人被捕

當地民眾稱，肇事武術館是當地知名的「震興國際搏擊俱樂部」，學員常參加電視台演出。武術館開辦多年，過往無安全事故紀錄，每年暑假都會舉辦夏令營活動，很多家長會將孩子送進夏令營學武。據了解，這種形式的夏令營一般是封閉性訓練，青少年通常住在武館提供的宿舍。有網民稱，事發時陳帶隊到外地比賽，懷疑是館內電線老化造成火警，由於房門被鎖上，孩子無法及時逃生。

新華社昨晚引述柘城縣市場監管局報道，震興國際搏擊俱樂部2017年在市監局登記，經營範圍是武術培訓。柘城縣消防救援大隊大隊長詹合義表示，該機構所在建築為村民自建房，建設時性質並非培訓機構，未辦理審核、驗收或消防備案手續，相關情况還需核實。

早前湖北氣爆 習促嚴肅追責

事發後，省委樓陽生第一時間作出批示，指事件教訓深刻，要求省衛健委派專家組救治傷者，省應急廳亦派調查組調查事故原因，紀檢機關及公安機關介入。商丘已成立事故善後處理工作領導小組，全省各市縣展開地氈式除患排險工作。

本月14日湖北省十堰市一集貿市場發生燃氣爆炸，導致最少25死，習近平指示要嚴肅追責，防範重大突發事件發生，「為建黨百年營造良好氛圍」。