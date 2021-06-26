回應老齡化及三孩 發改委促改善養老託兒

據國家發改委網站發布，《方案》指出中國截至2020年底，60歲以上的人口達2.6億，今後5年該群組將以每年約1000萬人的速率增長，養老服務需求持續增長；全面兩孩政策實施以來，經濟負擔、嬰幼兒照護和女性職業發展等經濟社會因素「已成為影響生育的重要因素」。

方案倡建社區養老網絡 鼓勵民營託兒機構

《方案》要求到2025年，進一步改善養老、託育服務基礎設施條件，推動設施規範化、標準化建設，增強兜底保障能力，增加普惠性（收費由政府制訂或接受「政府指導價」）服務，提升養老、託育服務水平。

在養老服務，《方案》提出的具體措施包括建設連鎖、標準化的社區居家養老服務網絡，提供失能照護以及「助餐助浴」等服務。託育方面，新建或利用現有機構設施、空置場地等改擴建，建設一批公辦託育服務機構；同時擴大普惠性託育服務供應，支持企事業單位等社會力量舉辦託育服務機構，探索發展家庭育兒共享平台、家庭託育點等託育服務新模式等。

「21財經App」引述武漢科技大學金融證券研究所所長董登新稱，居家、社區、機構養老3種模式既要協調發展，也要區分定位。而資源短缺是託育服務發展的首要難題，「公立託兒所、幼兒園可謂一位難求，而民營機構相對收費高昂，難以滿足大眾需求」。他期望發展公辦託育服務機構的同時，探索以公辦民營、政府補貼、集體採購、服務外包等形式鼓勵社會參與。