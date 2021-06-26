北京聞風：中共百年慶生 着眼「內與外」 ／文：鍾鳴九

對內聚焦黨建 分析稱推動決策民主化

從內而言，完善治理、制度總結當是今次慶生的旨歸。一方面是強化自身——近年中共多次在七一前夕聚焦執政黨的建設，彰顯從嚴治黨的決心。今年亦不例外，如日前發布的《中共中央關於加強對「一把手」和領導班子監督的意見》，突顯出中共破解根本性監督困境的決心。分析人士指出，建黨百年對中共內部而言，是一次不可錯失的學習、整理與校準之機。中共正以空前力度，促進自身發展再邁新台階。

另一方面是歸納中國政治制度。國新辦昨日發表《中國新型政黨制度》白皮書，在2007年發布的《中國的政黨制度》白皮書基礎上，總結出長期以來，特別是中共十八大以來中國新型政黨制度建設取得的重要成果和成功經驗。分析人士指出，在建黨百年之際理解中共，離不開對中國政治制度的全盤理解。如何在中國政黨制度的整體框架中，通過制度化、程式化、規範化的安排，集中各種意見和建議，推動決策科學化、民主化，事關治國理政的重要方向，因此值得不斷思考、探索與實踐。

從外而言，百年慶生亦是回應外部輿情、贏得國際理解的重要契機。5月底，中共中央政治局就加強中國國際傳播能力建設進行第三十次集體學習。6月下旬，中共總書記習近平給北京大學的留學生回信。信中顯示對留學生讀懂中國與中共、成為溝通中外「橋樑」的寄望。北京專家指出，加強國際傳播能力建設，正可藉建黨百年的契機，對外闡釋中共百年積累的執政理念與智慧。

對外盼贏國際理解 說明制度優越

專家表示，中共深知當前所面臨的複雜外部輿論環境。中共無意對外輸出制度，但是對於中國的制度經驗，國際上能夠予以客觀正視的音量仍顯不足。因此中共以更積極作為的方式，探索傳播方式的創新。比如，日前《中國共產黨尊重和保障人權的偉大實踐》白皮書發布，正是中共藉慶生之機，回應西方對中國人權實踐的批評，並嘗試向世界說明，中共建設和發展的社會主義制度自有其優越性。

消息人士透露，隨着七一臨近，除上述白皮書發布，中共還將有一系列對外的新聞發布活動，以期讓外界更了解真實的中共，減少誤讀和誤解。

文：鍾鳴九

（中共100周年）