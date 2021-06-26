政制白皮書：各黨自覺接受中共領導 官方稱制度容民主監督兼防黨爭 查建國：8黨被嚴控

黨慶前推萬字文件 稱民主黨派「參政黨」

新華社報道，白皮書全文約1.4萬字，分9章節，當中指出「中國新型政黨制度」中，包括中國共產黨和8個民主黨派（見表）及無黨派人士，具有政治參與、利益表達、社會整合、民主監督和維護穩定的重要功能，實現「執政與參政、領導與合作、協商與監督的有機統一」，是「人民當家作主的重要實現形式和社會主義協商民主的重要制度載體」。白皮書又稱中共是中國特色社會主義事業的堅強領導核心，各民主黨派、無黨派人士「自覺接受中共領導，擁護共產黨的領導地位和執政地位」，他們是參政黨而非在野黨和反對黨。

白皮書強調，在中國國家政權中，中共與各民主黨派、無黨派人士加強團結、合作共事，是「中國新型政黨制度」的重要制度安排；中共堅持平等相待、民主協商、真誠合作，支持各級人大、政府和司法機關中的民主黨派成員和無黨派人士發揮作用，共同推動國家政權建設。白皮書又稱，十八大以來，中共中央召開或委託有關部門召開政黨協商會議有170多次，先後就修憲建議、國家領導人建議人選等重大問題，與黨外人士協商，聽取意見。

在第6章中，白皮書提到中共「支持各民主黨派、無黨派人士開展民主監督」。紅星新聞引述中央統戰部民主黨派工作局局長桑福華稱，政黨協商的形式分會議協商、約談協商、書面協商3種，其中中央層面的政黨協商會議每年至少舉行7次，包括中共總書記習近平主持至少4次，總理李克強主持1次，全國政協主席汪洋主持2次。

發言人稱制度「最能抓老鼠的好貓」

新聞發言人、中央統戰部副部長許又聲形容，中國新型政黨制度是「最能抓老鼠的好貓」。他表示，一個國家實行什麼政黨制度，是由國家的歷史傳統和現實國情決定，「沒有也不可能有一個放之四海而皆準的政黨制度模式」；中國實行的多黨合作和政治協商制度，「基本特徵是共產黨領導、多黨派合作；共產黨執政、多黨派參政」。

不過，中國民主黨創黨成員查建國對自由亞洲電台稱，上述8個政黨的領導、經費及發展黨員的範圍，都受到共產黨嚴格控制，對共產黨「沒有監督作用」。澳洲悉尼科技大學中國研究教授馮崇義則表示，白皮書僅是常規動作，別無新意，「目前的民主黨派不具備獨立政黨地位，因此不算是政黨」。

逾百台人受邀赴黨慶 陸委警告統戰

另外，有消息稱約有100多名台商及台青等受邀參加中共百年黨慶活動。陸委會回應指中共黨慶大會是高度統戰活動，勢藉機宣揚政績及對台統戰，政府已對外說明「中央或地方政府現職公職人員，或退職人員仍受赴陸列管限制者，都禁止參加」。

（綜合報道）

（中共100周年）

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