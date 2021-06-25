穗5天零確診 芳村解封 燒爆竹慶祝 民眾：興奮去上班

位於芳村片區的中海花灣壹號昨下午響起了陣陣禮炮聲，彩條紛紛落下，居民揮國旗喊：「終於解封啦！」廣州交警在微博發布短片，昨日下午一名警員在荔灣片區封鎖線宣布解封並移開水馬。隨後一輛私家車緩緩開出。車主溫先生形容心情「就像鳥出籠，馬在草原上狂奔」。他說：「我要一腳油門踩到底，20多天沒上班了，現在去上班，特別興奮。」

白鶴洞街道調低至中風險

在荔灣芳村片區的中海花灣業主聽聞解封消息，紛紛走出家門，有居民拉起紅色橫幅，點燃爆竹慶祝解封。該社區物業負責人表示，前天晚上聽聞消息後，馬上就將橫幅製作出來，大家都在盼着這一時刻。志願者仝敏女士開心地說：「好激動！我從5月31日開始做居民志願者直到今天（24日），街坊們自助互助，共同扛過了20多天，真的不容易！都盼着解封的這一天，早日返崗、復學。」

荔灣區自5月21日發現1宗確診病例，隨後的半個多月裏病例數不斷增加，相應管控措施日趨嚴格，直至芳村片區全面封區。據中新網、南方網等內地媒體報道，由於廣州連續5天無新增本地確診病例、無新增隱形患者，荔灣區白鶴洞街道由疫情防控高風險地區調整為中風險地區，至此，廣州也是全國唯一的高風險地區已經「清零」。除鶴園小區外，荔灣區芳村片區昨日起恢復對外人員往來和交通。

番禺大石街多區復堂食

廣州市交通運輸部門提醒市民乘客，要繼續加強防護意識，搭乘公共交通時須出示健康碼（健康碼須為綠色方可乘車），自覺配合工作人員做好體溫檢測等防疫工作，乘車期間應全程戴口罩，減少不必要交談。另據廣州市番禺區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部昨發布的通告，今日起，大石街大興村北聯村的部分區域禁止堂食外，全區其他區域的餐飲單位恢復堂食服務。

（綜合報道）

（新冠疫情）