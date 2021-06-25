京法院：今年大麻案增 逾九成人不足30歲

指部分曾留學 全國180萬吸毒者

澎湃新聞報道，去年6月至今，北京三中院轄區共審結毒品犯罪案件178件，毒品案件數量總體有所下降，判處毒品犯罪分子200餘人。案件均涉及運毒行為，主要有遠程物流包裹運輸、同城「閃送」運輸、貼身夾帶運輸、自駕車或網約車運輸、人體藏毒等，較隱蔽。另一方面，涉大麻類毒品犯罪顯增，且9成以上涉毒人員年齡在30歲以下，部分人員還有留學經歷，受境外部分國家或地區大麻有限合法化的影響，產生了大麻類毒品成癮性低、危害性小的錯誤認知，為追求一時好奇或享樂而涉毒。

公安部昨亦召開發布會，通報推動禁毒工作相關情况。國家禁毒辦常務副主任、公安部禁毒局局長梁雲介紹，全國破獲毒品犯罪案件從2016年的12.8萬宗逐年降至2020年的6.4萬宗，降幅達到一半；全國新發現吸毒者從2016年的37.9萬名下降至2020年的15.5萬名，降幅接近6成；現有吸毒者數量下降，目前全國現有吸毒者180萬名，較2016年底降幅超過3成。與此同時，新型毒品種類多、更新快、偽裝性強，不斷給禁毒工作帶來挑戰。