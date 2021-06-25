美黑名單增5中企 指涉壓迫新疆維族

3企屬全球十大多晶硅生產商

路透社報道，美國商務部在出口管制實體清單（Entity list）新增的5間中企包括合盛硅業股份有限公司、新疆大全新能源有限公司、新疆東方希望有色金屬有限公司、新疆協鑫新能源材料科技有限公司、新疆生產建設兵團。美國商務部表示，這些中企「牽涉中國對新疆維吾爾族、哈薩克族和其他穆斯林少數民族鎮壓、大規模任意拘留、強迫勞動和高科技監視的過程，侵犯人權」。

拜登政府已於23日下令禁止美國進口中國合盛硅業股份有限公司生產的太陽能電池板關鍵原材料，有關部門也將扣押該企業貨物。據德國專業多晶硅市場調研機構伯恩魯特研究公司（Bernreuter Research）統計，除合盛硅業外，剩餘3家公司均在全球十大多晶硅生產商榜單內，大全新能源排第三，協鑫新能源排第四，新疆東方希望則為第六。

外交部指美「製造強迫失業」

中國外交部發言人趙立堅昨日在記者會上回應稱，「從棉花到光伏，從農業到工業，美方以人權為幌子，不擇手段打壓新疆產業發展」，損害的是新疆人民的生存權、發展權，也充分暴露出美方的真實目的不是真正關心新疆人民，而是「製造強迫失業、強迫貧困，禍亂新疆，遏制中國發展」。趙立堅表示，美方以謊言為依據，濫用實體清單打擊新疆光伏產業有關行徑，破壞了全球產業鏈、供應鏈。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。