趙紫陽故居交政府 家屬開始搬屋 家具運市郊倉庫 趙二軍：尚未搬完

位於北京東城區富強胡同6號院的趙紫陽故居，昨日上午出現搬家公司職員，在趙紫陽家屬和相關工作人員的指引下，將多件已打包的物品搬上車，運往市郊的倉庫。消息稱，被運走的物品主要來自書房和臥室。趙紫陽子女計劃封存該部分物品，其餘部分則計劃捐贈給趙紫陽的家鄉、學校和博物館。

高瑜：女兒有意把舊書房保存

內地異見人士、獨立記者高瑜昨在Twitter上公布一張疑似搬家公司現場的照片，圖片顯示一輛白色貨車，載有被疊至車廂頂的多個紙箱。從車身貼紙可見，該貨車屬網約型，而不像有牌的傳統搬家公司。高瑜在配文稱：「今天富強胡同6號32年的歷史結束，趙紫陽生前使用的家具全部都搬到郊區一間倉庫儲存。王雁南（趙紫陽女兒）夫婦待新居確定，有心將富強胡同6號的書房照舊保持下來。」

趙紫陽故居為中央直管公房，自趙紫陽夫人梁伯琪於2013年逝世後，王雁南及丈夫在此居住。由於趙紫陽的兒子非長期在京，搬家事宜亦交由王雁南處理。趙二軍向本報證實，昨日搬家僅搬了一小部分東西。但他不願透露具體搬遷時間表，亦未告知王雁南及丈夫將會搬向何處。

房管催搬屋 未限日期

有接近趙家人士向本報證實，趙紫陽一家早在4月份開始着手準備搬家，雖房管部門多次口頭催促趙家盡快騰退搬離，但一直未有書面文件和限定日期。「主要是東西太多了，靠王雁南老兩口也確實有點難。趙五軍在香港被疫所困，一時半會還回不來。」

2016年11月30日，中共總書記習近平曾召開中央政治局會議，通過規範黨和國家領導人有關待遇等文件。會議進一步規定黨和國家領導人辦公用房、住房、用車、交通、工作人員配備、休假休息等待遇，明確提出黨和國家領導人退下來要及時騰退辦公用房。對於住房，消息指仍將沿用此前規定，即若被分配者及其配偶亡故，房產將交還房管部門以流轉和再度分配。

胡耀邦三子稱現租住朝陽東四環

已故中共前總書記胡耀邦三子胡德華在2019年5月搬離胡耀邦生前居住的西城區會計司胡同25號四合院。該四合院與中南海僅一牆之隔。當時消息稱，胡德華已獲中辦安排，租住一套250平方米公寓。本報記者向胡德華電話求證，對方稱其現時位在朝陽區東四環附近，房租由自己負擔，交通生活等頗便利，十分滿意。

明報記者

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