台三級警戒延至7月12日

台增104本土確診 24染疫亡

中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，個案下降未達解封要求，希望全民共體時艱，用2周的時間換得平安，一起努力平穩疫情。本土疫情爆發後，台北和新北從5月15日升至三級警戒，全台4天後亦同步升級，此前維持至6月28日。

負責台灣北部果菜分銷的台北農產運銷公司此前爆發疫情，至今累計逾50人染疫，台北市長柯文哲周一下令員工、承銷商等近4000人3天內完成快速篩檢並接種疫苗，但檢測進度緩慢，一日內只完成800多人。陳時中與柯文哲昨日清晨分別帶隊前往北農視察，雙方均表示，希望北農相關人員盡速全面完成篩檢，今日（24日）如期實施持陰性證明入場交易規定。

台灣行政院長蘇貞昌昨日上午在facebook表示，前日在擴大防疫會議上，已請指揮中心和農委會就果菜批發市場群聚事件積極協助。他表示，防堵疫情擴散是全台民眾的共同課題，中央和地方會全力合作，讓民眾早日回歸正常生活。

（新冠疫情）