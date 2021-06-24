穗Delta變種14秒播毒 無肢體接觸 傳播者未戴口罩

同一餐廳分別用餐 先後入洗手間

《新京報》「緊急呼叫」欄目周一（21日）引用廣州警方公布的監視器畫面顯示，第三代病例黃×和第四代病例魯×同日在同一間餐廳分別用餐，二人在餐廳內先後進入洗手間。雙方均表示無肢體接觸，共處洗手間的時間僅有14秒，不過黃×當時沒有戴口罩。警方稱，病毒在同一環境下14秒就完成傳播，是今次疫情接觸中的最短時間。監控畫面還顯示，第一代病例郭×與第二代病例宋×，亦曾先後進入同一間茶樓的洗手間，共同停留約90秒。而宋×又與黃×有同一間茶樓的接觸史，二人當時更對話約1分40秒。

中國疾控中心研究員馮子健指出，廣州、深圳、東莞最近的本土疫情均涉及Delta病毒，其傳染性和傳播能力都顯著增強，潛伏期或者傳代間隔都縮短，有病例10天內就傳染五、六代，傳播速度加快。此外，感染Delta病毒的患者，檢測結果反映具有病毒載量顯著增加的特點。他強調，Delta病毒的傳播能力是目前變種病毒中最強，較過去提高一倍，與最先出現在英國的Alpha病毒相比提高逾40%。

內媒：疫情主要經聚餐共住傳播

《羊城晚報》引述廣州市疾病預防控制中心現場流調隊隊長陳宗遒表示，廣州5月下旬的這波疫情，是國內首宗由Delta病毒引起的本土疫情。疫情呈現出明顯的空間聚集性，以餐廳和家庭聚集為主，主要通過聚餐、共同居住等方式進行傳播。

陳宗遒指出，大規模核酸檢測在阻斷廣州這次病毒傳播上發揮了很大的作用。廣州市常住人口近1900萬，疫情爆發後累計完成超過3000萬人次的核酸檢測量，「這需要快速核酸檢測的技術和能力」。總結此次防疫經驗，他認為對一般民眾來說，最重要的還是堅持做好個人衛生防護，戴好口罩、勤洗手、多通風。防疫工作人員則必須守好入境這道關卡。

（新冠疫情）