北京稱加拿大無資格指摘中國 斥侵犯原住民人權 加方：承認過去不公義

新華社昨報道，蔣端代表多國就加拿大人權問題作共同發言，對加拿大嚴重侵犯原住民人權深表關切，指出加拿大在歷史上掠奪土地、殺害原住民及消滅文化，加拿大一所寄宿學校近日發現200多具原住民兒童遺骸，令世界震驚；敦促加拿大立即停止侵犯人權行為。

他又對移民在加拿大拘留中心遭受歧視和非人道待遇表示嚴重關切；對加國海外軍人非法殺戮平民、加國內有系統地種族歧視深表關切，敦促加立即停止侵犯人權行為，呼籲聯合國人權理事會和高級專員辦公室持續關注加國人權問題。

杜魯多：中國真相在哪？

彭博社報道，杜魯多周二被問及此事時稱，中國對新疆維吾爾族存在「有系統地虐待和侵犯人權行為 」，又表示加拿大已接受真相與和解委員會的調查結果，「中國的真相與和解委員會在哪裏？」他同時承認，加拿大與原住民關係仍破碎，但加拿大已經採取行動，承認過去的不公不義。

中國外交部新聞發言人趙立堅昨在例行記者會上表示，加拿大根本沒資格指摘中國，他們最應該幹的是反省自身的人權劣迹。趙立堅又說，在本屆會議上，90多國發出正義呼聲，戳穿了美加等少數國家借人權問題干涉中國內政、破壞中國發展的虛偽面目。