進駐太空站一周 3人忙於「安家」 與習視像通話 聶海勝：工作皆順利

新華社報道，習近平昨天上午9時35分到達北京航天飛行控制中心指揮大廳，通過現場大屏幕，觀看太空站天和核心艙與神舟十二號飛船組合體運行情况，以及太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波工作的實時畫面。3人正分別做機械臂在軌訓練項目操作、艙外航天服狀態設置與檢查等出艙前準備工作。

習問3人身體工作情况

其後習近平與3人通話表示，他代表黨中央、國務院、中央軍委及全國各族人民表達誠摯問候，稱3人的工作生活情况時刻牽動着全國人民的心，問道「你們現在身體怎麼樣、生活怎麼樣？工作順利嗎？」，聶海勝答稱，3人身體狀况很好，各項工作進展順利，工作和生活條件愈來愈好，「我們中國航天員在太空有了長期在軌運行的家。身處遙遠的太空，我們為偉大的黨和祖國感到驕傲和自豪」。

湯洪波首上太空：很溫馨舒適

劉伯明表示，能參與此次任務，深感「使命重大、無上光榮」，後續將確保出艙活動等技術驗證試驗圓滿順利。第一次進入太空的湯洪波稱，他已經適應失重環境，飲食起居和工作都狀態良好，還能與家人視像通話，「我們的太空家園很溫馨、很舒適。我們對完成好後續任務充滿信心」。

習近平表示，為他們狀態良好感到高興。習說，建造太空站是中國航天事業的重要里程碑，將為人類和平利用太空作出具開拓意義的貢獻。希望他們密切配合，圓滿完成後續任務，祝福太空工作生活順利，「我們會在北京等候各位凱旋」。

將出艙兩次 正做機械臂訓練

根據計劃，3名太空人將執行兩次出艙活動。昨天的通話直播還展示了劉伯明、湯洪波對照手冊，安裝與測試艙外太空服手套的畫面。未來出艙過程中，太空人可以操作機械臂，完成太空站航天器的維修維護以及設備更換等工作。

央視新聞昨播出多條由太空站內攝像頭拍攝的短片，展示3人進駐一周以來的太空生活。除了休息吃飯，3人一直忙着搬東西、拆包裹、安裝調試設備。畫面可見，原本清淨的核心艙空間，現時四處飄着由太空人陸續搬出的大小包裹。每早6時，太空人從睡眠區各自的「膠囊臥鋪」飄出，然後穿衣服、整理牀鋪、刮鬚抹面。

約7時半，3人來到就餐區，圍着一張從牆面展開的「飯枱」吃早餐。還有片段見到湯洪波在失重狀態下「紮着馬步」邊吃蘋果邊工作。報道稱，太空站配備了120多種食品，食譜按照太空人喜好定製，葷素搭配、營養均衡，招牌菜包括宮保雞丁、黑椒牛柳、魚香肉絲等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676