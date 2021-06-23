燕大教授自稱已推翻相對論 獲薦科技獎

澎湃新聞報道，李子豐研究項目名稱為「堅持唯物主義時空質能觀發展牛頓物理學」，該項目推薦單位為河北省教育廳。該項目宣稱已推翻誤導物理學界和人類認識世界基本方法的愛因斯坦相對論，為科學健康發展掃清了一個巨大障礙。

李子豐現年59歲，為燕山大學博士生導師、碩士生導師，所屬學院為車輛與能源學院，研究方向為油氣鑽採工程和油氣井桿管柱力學。李子豐的項目研究內容「是哲學和物理學的最基礎問題，糾正物理學中的謬誤，探索解答古老問題」。項目特色屬於堅持馬克思主義哲學的、顛覆性創新的、非共識的理論物理項目。項目自稱，指出了狹義相對論的錯誤以及狹義相對論不容易否定的原因等。

21年前開始研究 多次申立項不果

此事近日在內地網絡引發關注。澎湃新聞引述李子豐稱，他在2000年開始研究該項目，曾多次向有關部門申請立項，但未成功。他認為，相對論沒有得到任何實際的驗證。河北省科技廳昨回應稱，目前該項目僅處於提名階段，此後還會有多重評審程序。對於該研究項目是否有科學依據，科技廳一名工作人員稱，「這個是由專家來評的，……好的項目不會被埋沒，不好的項目也不會被評上的」。