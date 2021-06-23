駐美大使崔天凱將離任 發辭別信稱美正重構對華政策

中國駐美國大使館官網發布崔天凱大使致全美僑胞的辭別信。崔天凱在信中說，「這是我外交生涯中最長的一次駐外任期，讓我經歷了很多具有歷史意義的事件」，在臨別之際，他特別向廣大在美華僑華人對自己工作的關心和支持表示衷心感謝。

崔天凱指出，中美建交42年來，兩國關係取得歷史性成就，兩國利益早已緊密交融。在美僑胞一直以融貫中西的優勢，成為中美友好交往的民間使者。他說，當前中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突之間作出選擇。

美媒引消息指秦剛接任

在辭別信中，崔天凱呼籲，「此時此刻，在美僑胞肩負着更加重大的責任和使命，希望你們從捍衛自身在美生存和發展權益出發，從維護中美兩國人民的根本利益出發，從促進世界的和平穩定和繁榮出發，繼續做中美關係健康穩定發展的堅定促進者和積極貢獻者。」

崔天凱1952年10月生於上海，籍貫浙江。他於1984年進入外交部國際司工作，後歷任常駐聯合國代表團公使銜參贊、外交部亞洲司司長、外交部副部長等職。2007年至2009年，崔天凱出任中國駐日大使，2013年起任中國駐美大使。依照內地公務員法，副部長級別官員的退休年齡為63歲，現年68歲的崔天凱已超齡多年。他也是駐華府最久的中國外交官。此前，美媒曾引述消息人士稱，中國外交部副部長秦剛將接替崔天凱。

另據俄羅斯駐美國大使館發布的消息稱，俄駐美大使阿納托利•安東諾夫與崔天凱前日舉行了會晤，安東諾夫向崔天凱講述了有關日內瓦俄美峰會的情况。安東諾夫強調沒有人能離間中俄，因為俄羅斯和中國有着戰略伙伴關係和友好關係。