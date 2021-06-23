深圳停抵京民航高鐵 東莞關文娛體育場所

各增1確診 穗3天「零新增」

《廣州日報》報道，東莞周一新增個案井×為廣州新華學院東莞校區學生，曾與此前確診的賈×一同到麻涌鎮一間麥當勞就餐；當地首宗個案李×同一時間亦在此用餐，其蕭姓丈夫上周五在深圳確診。該校所有學生宿舍、教師公寓隨即實施封閉管理，全面停止面授。深圳新增確診個案則為64歲女子，居於寶安區福圍社區，日常在家照顧小孩，發病前曾多次在一間餐廳幫忙。

東莞市文化廣電旅游體育局昨日表示，暫時關閉全市網吧、歌舞娛樂場所、遊藝場所、演出場所、游泳池等經營單位，以及圖書館、文化館、美術館、封閉式體育場館等公共文體場所；嚴格控制開展各類人員聚集性文體活動，暫停舉辦營業性演出活動；暫停旅行社組織跨境團隊旅遊經營活動和組團到中高風險地區旅遊。深圳上周一（14日）至今共報告4宗個案，深圳市衛生健康委副主任常巨平昨日表示，基因測序結果表明，4宗個案感染的新冠病毒均為Delta毒株，與本月10日從南非抵深的CA868國際航班輸入個案高度同源。深圳市交通運輸局副局長徐忠平稱，為嚴防疫情輸出，各航空公司和鐵路部門已暫停部分路線，調整航班和鐵路班次。據報，深圳至北京航線高鐵已幾近暫停，可能維持到6月底，民航亦基本暫停。截至目前，深圳共有2個封閉管理小區、7個封控小區。「封控管理」即社區所有人員不能進出；「封閉管理」即測溫、登記後可進入。

（綜合報道）

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