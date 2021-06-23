聯國人權專員：望年內訪新疆 稱侵犯人權報告續現 京斥失實：歡迎參訪非「調查」

首公開提出訪華時間表

聯國人權理事會會議周一（21日）開幕，智利籍的巴切萊特在會上報告人權工作時表示，將持續與中國討論訪問新疆的形式，包括「有意義地進入（meaningful access）」；又指由於有關嚴重人權侵犯的報告持續出現，她希望在今年內成行。路透社報道稱，這是巴切萊特首次公開提出訪華時間表。

她領導的人權事務高級專員辦事處（OHCHR）從2018年9月起便與中國協商有關訪華的條件，但一直未能成行。報道又指巴切萊特正受到西方國家愈來愈大的壓力，要求她不受限制地訪問新疆。

逾40國促准獨立調查員到訪

翌日（周二）會議上，加拿大駐聯合國大使諾頓（Leslie Norton）代表宣讀一份由40多個國家參與的聯合聲明，敦促中國立即允許獨立調查員，包括聯合國人權事務高級專員赴疆調查。該聲明稱，有可信報告指新疆有逾100萬人遭任意拘留，當地維吾爾族和其他少數民族遭到廣泛監視，個人基本自由和維吾爾族文化受到限制。聯署國家包括澳洲、英國、法國、德國、日本和美國等。

西方媒體、研究機構、國際人權組織等近年持續發表調查報告指出，中國當局在新疆設立的「再教育營」，大規模非法拘押少數民族穆斯林，並有酷刑、性侵婦女、強迫勞動等侵犯人權行為。中國否認指控，稱「再教育營」為職業技能培訓中心，目的是去極端化及反恐。

華代表促專員停干涉中國主權言論

中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印發聲明表示，新疆當前社會、經濟發展穩定，各族人民的各項人權充分得到保障；某些國家和勢力出於政治目的，散播關於新疆的無恥謊言，企圖抹黑中國形象、干涉中國內政、遏制中國發展，這種圖謀不會得逞：「我們歡迎人權高專訪華並參訪新疆，同時我們也多次表明，此訪應是友好訪問，目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂『調查』。」

劉玉印強調，新疆事務純屬中國內政，敦促人權高專「尊重中國人民追求幸福生活的權利，停止發表干涉中國主權和司法獨立的錯誤言論，同中方開展建設性對話與交流，為雙方合作創造良好氛圍」。

外交部發言人趙立堅昨亦稱，中方早已向人權高專發出訪華並訪疆邀請，雙方一直保持溝通；中方堅決反對任何人利用訪疆一事進行政治操弄，向中方施壓。

巴切萊特周一在會上亦談及全球人權衰退狀况，其中提到香港實施《港區國安法》，對香港的民主空間和傳媒產生「寒蟬效應」。

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