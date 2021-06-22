荔灣多區解封 東莞全市檢測

《廣州日報》報道，據廣州衛健委通報，廣州自5月起的本輪本土疫情累計153人感染，其中146人確診，7人為無症狀感染者（隱形患者）。因疫情受控，當局前天解封位於荔灣區的金信大廈，另調整4個區域的分級分類防控措施，包括白鶴洞街廣鋼新城的金茂府第2棟、中海花灣D區第4棟和保利海德公館第5棟，以及中南街的海南經濟聯社六、七、八經濟社等，這些區域居民憑證出入，外來人員不得進入，並嚴格做公共場所管控和交通管控。

白雲機場維持防控「閉環管理」

廣州白雲機場仍採用「固定保障機位或廊橋、固定保障車輛、固定測溫點、固定工作流程」等物理隔離和專人查驗等方式，對國際進港航班實施全流程閉環管理。

昨天上午開始，除前兩日已開展至少一輪核酸檢測的南城、大嶺山、長安、虎門和麻涌外，東莞推全市核酸檢測。東莞自上周五以來先後報告兩名確診者，分別為居住於南城的李姓女子和就讀於麻涌鎮一所大學的賈姓學生。

東莞市疾控中心副主任羅東昨天通報，賈男感染來源即為李女及其蕭姓丈夫。蕭男上周五在深圳確診。3人的病毒傳染源均屬於發現自印度的Delta變異株。疾控中心目前仍在調查3人是否曾於同一時段在同一場所內活動。