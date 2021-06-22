台確診回落 行政院研「微解封」 擬戲院先解封 院長蘇貞昌：沒鬆懈本錢

中央社報道，台灣昨天本土確診病例數首次跌下3位數，確診者為35男40女，年齡介於未滿5歲至80多歲。新增死亡個案仍是兩位數，為14男6女，年齡介乎50至90多歲。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此表示，一般而言，死亡案例在確診減少後一到兩周才會下降。

疫情三級警戒下周完

台灣自5月19日起實施三級警戒，並兩度延長警戒期至本月28日（下周一）。有關防控措施包括全台休閒娛樂場所暫停營業，餐飲一律外帶，商場超市等加強人流管制，暫停宗教集會、婚宴喪葬活動，停止室內5人以上、室外10人以上之家庭和社交聚會等。不少民眾盼望解封恢復正常生活及挽救經濟，亦有人擔心解封致疫情反彈。

據聯合新聞網報道，陳時中昨稱，目前整體疫情朝比較好的方向發展，但對何時解封不做預測，各部門會仍在評估三級警戒到期後的政策。

行政院正研究「微解封」 計劃，營業場所須符合一定防疫條件，包括是靜態場所、有足夠空間、毋須近距離接觸、以及可採流量及座位管控開放等，由主管單位及業者提出防疫計劃，經指揮中心同意後，可逐步解封營業。戲院、圖書館、會展場館等可望先解封。

各市首長態度不一

東森新聞報道，各市首長對解封態度不一。其中台北市長柯文哲認為，須待確診降到個位數；高雄市長陳其邁提出確診數必須連6天兩位數，可適當解封。新北市長侯友宜稱新北仍存在隱形傳播鏈，目前沒有條件鬆綁；台南市長黃偉哲認為可先限量開放藝文場館，夜市維持外帶。行政院長蘇貞昌則在facebook發文稱，台灣沒有鬆懈的本錢，仍要請民眾配合防疫，「出遊、群聚都請再等等」。

報道又引述台灣大學公衛學院教授陳秀熙表示，除一兩個縣市有一些群聚感染之外，大部分縣市的病毒有效再生傳染數（Rt值）過去兩周都小於1。陳因此建議，或可先降為2.5級警戒，放寬戶外活動人數，但仍須全程戴口罩及維持社交距離。

（綜合報道）

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