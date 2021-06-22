北京環球影城籌備開園 正內部測試

最大環球影城 正培訓員工與試營餐廳

北京環球度假區是美國的NBC環球在北京通州區興建中的綜合型度假區，預計下月開放營業。其中，「北京環球影城」面積1.69平方公里，約為日本的3倍，加上度假村、商店街等，項目總面積4平方公里，超過美國本土的兩家，為全球最大。

《北京日報》引述北京環球度假區披露，度假區將分三個階段推進開園前的籌備工作。第一階段，邀請北京環球度假區內部員工參與壓力內測，通過多場景測試不斷完善運營流程，提升遊客體驗；第二階段將開啟試運營，定向邀請合作伙伴、受邀客人參與運營測試；第三階段則是盛大開園。

目前，北京環球度假區正在推進第一階段壓力內測的相關工作，包括人員培訓、服務細節打磨、演出綵排、餐廳運營及餐飲服務測試，以及與政府部門、第三方專業機構及行業專家，根據既定流程按計劃、分批次完成對遊樂設施及騎乘設備進行多場景的模擬測試。一萬多名員工參與了開園籌備工作，加入各項模擬服務與壓力內測，以獲得最真實的一手體驗，從而不斷提升遊客服務和體驗。

未有開園日期票務信息

北京環球度假區提示，目前度假區尚未發布票務信息及開園日期，市場上關於門票價格的信息均為猜測。提示又稱，消費者在市場上購買所謂的試運營「體驗票」「內部票」或「預售票」均存在風險，請廣大消費者警惕相關風險，以免造成損失。