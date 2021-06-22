海南打走私 免自貿港變「避稅天堂」 新法下與香港一樣零關稅 省長稱「管得住放得開」

十三屆全國人大常委會第二十九次會議6月10日表決通過《海南自由貿易港法》。該法明確，國家在海南島全島設立海南自由貿易港，未來海南自貿港將採取「一線」放開，「二線」管住模式，和香港一樣實行零關稅，全島將封關運作，對進口徵稅商品目錄以外、允許海南自由貿易港進口的商品，免徵進口關稅。

馮飛：法治帶來穩定 外商最關心

海南省長馮飛昨日在介紹《海南自由貿易港法》時表示，貿易投資自由化、便利化是海南自貿港建設的重點。該法有利於打造法治化、國際化、便利化的一流營商環境，有利於給市場主體提振信心，帶來穩定預期。他認為，企業包括外商投資企業家最關心的是政策的穩定性，「法治化是最穩定、最可預期的營商環境。」

自貿港法提出，推行極簡審批和以大幅放寬準入為重點的投資自由便利制度。全面放開投資准入、外商投資享受國民待遇、大幅放寬市場准入及實行極簡審批，簡化辦事程序。在全島封關運作時，各種稅率都將予以簡化；自貿港亦會實行零關稅。馮飛表示，最短外商投資負面清單，將為企業特別是外商投資企業帶來大量投資機會。

免稅政策見效 購物金額增219%

根據前日發布的《海南自貿港白皮書》，離島免稅購物政策落地後成效顯著。自2020年7月新政實施截至今年5月，海口海關監管離島免稅購物金額431億元人民幣、購物旅客611萬人次，同比分別增長219%、101%。更有輿論認為，海南的零關稅政策，將對香港的「購物天堂」地位造成影響。

省級官員領導小組 嚴打「套購」

馮飛強調，海南政府始終堅持「沒有風險防控就沒有改革開放」，有多大的風險防控能力就有多大的改革開放空間，將「管得住」作為「放得開」的底線。首要高壓嚴打離島「免稅套購」（套用他人免稅額購買免稅商品轉售）走私行為。他透露，海南已成立了由4名省級官員牽頭的「打擊治理離島免稅『套代購』走私專項行動領導小組」，原則是「打防結合，以防為主，標本兼治，強化源頭，綜合治理」。

他表示，堅決不讓海南自貿港成為「避稅天堂」。去年自貿港建設總體方案公布，部分優惠政策相繼出台，進入海南的市場主體井噴式增長。企業類型繁雜，魚龍混珠，也有個別市場主體鑽空子（走法律罅）。「鑽空子的空殼公司一個都不要」。因此，研判要從一開始就做好防範稅收風險的工作。另外，他還提到要嚴密防範化解金融風險和做好房地產風險防控。

白皮書數據顯示，《總體方案》發布以來至今年5月，全省新設企業37.5萬家，總數達到130.7萬家。

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