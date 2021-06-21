東莞住校學生確診 全校師生禁足

東莞市疾控中心昨通報，廣州新華學院東莞校區住校學生確診，他是上周五該市一名確診者的密切接觸者。從本月5日至前晚被隔離觀察，賈男行蹤涉及學校附近美食街、公園、理髮店、便利店、餐廳、商場等。

行蹤遍佈附近美食街商場

東莞早前通知，要求封閉區域及封控區域內的中小學及幼稚園，所有師生員工封閉管理，足不出戶，目前在校的暫不離校，不在校的暫不返校。同時，封閉區域內的學校、培訓機構暫停面授課，各學校須做好居家學習及在校學生管理；仍有住校學生的學校嚴禁跨班級活動，各類活動、用餐等安排要錯峰、分流組織等。

東莞5鎮區強檢 13區封閉管理

此前據官方通報，廣州、深圳、佛山、東莞4地上周五共報告6宗本土確診，各地隨即啟動相關防控措施。其中東莞莞城、東城、萬江、南城、麻涌5個鎮區全員核酸檢測，並對13個區域執行封閉管理。前天廣東全省本土確診跌回零，另新增12宗境外輸入確診。

深圳鑑於日前有機場餐廳員工確診，繼續加強機場防控措施。央視新聞報道，深圳機場集團黨委副書陳敏生昨宣布關閉航站樓內所有商舖，對航站樓地面交通中心全方位大規模消毒，並要求航站樓內直接接觸旅客崗位的所有工作人員，在工作期間穿戴一級防護裝備。

此外據揭陽潮汕機場最新公告，前天起所有乘機離粵跨省旅客須出具健康碼「綠碼」及72小時內核酸檢測陰性證明，其中持廣州、深圳、佛山或東莞身分證，或14天內有該4地旅居史的離粵旅客，須提供48小時內核酸陰性證明。

（新冠疫情）