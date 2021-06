美250萬疫苗抵台 蔡英文：患難見真情 「加碼」175萬劑 路透：穩定晶片供應鏈

中央社、聯合新聞網等台媒報道,據疫情指揮中心指揮官陳時中昨通報,確診病例為57男50女,年齡介於未滿5歲至100多;死亡個案則為5男6女,年齡介乎40至90多歲。自5月開始的疫情,目前累計逾1.2萬宗確診,7496人已解除隔離。

蕭美琴:加速取貨 自行派機取疫苗

台灣近月疫情持續延燒,令新冠疫苗成稀缺資源。繼日本向台捐贈首批疫苗後,美國3名參議員本月6日專程訪台,宣布將向台灣捐贈75萬劑疫苗以助抗疫。據駐美代表蕭美琴表示,為加速取得疫苗,台灣多次與美方洽商,最後台方自行派機取貨。

美國當地時間19日凌晨2時30分,蕭美琴在田納西州孟菲斯(Memphis)機場代表台政府接收疫苗。中華航空貨機載運該批疫苗,昨天下午4時30分到達台北桃園機場,陳時中和美國在台協會(AIT)處長酈英傑接機。

陳時中酈英傑接機 台外交部長稱壯觀

陳時中表示,「非常謝謝我們好的美國朋友」,相信這些疫苗對疫情控制有正面作用。酈英傑稱,美國原本宣布捐贈75萬劑,「很高興能夠再加碼175萬劑,這批疫苗體現了美國對台灣的承諾」。外交部長吳釗燮連發多則Twitter帖文,大讚美國此次捐贈數量壯觀,顯示「台美關係堅若磐石」,會持續攜手合作對抗疫情。

蔡英文透過facebook直播向美國政府及全體投入這項工作的人表達最誠摯的感謝。她強調,過去一段時間,疫苗一直是台灣的「關鍵字」,也是政府最優先的工作,不僅透過各種管道催促已訂購的疫苗,也想盡辦法接洽有意願提供疫苗的國家,以及與民間合力採購。

她提到,台灣在疫情之初曾援助急需口罩的國家,當時民間有不同意見,但當局相信「A friend in need is a friend indeed」,即患難見真情;現時台灣遭遇困難,好朋友也伸出援手,正是「患難見真情的展現」,如日本和美國,目前也都在努力遏制本國疫情,但仍然願意協助台灣。

國民黨主席江啟臣昨天亦感謝美國捐贈疫苗,又表示台當局應做好施打的妥善規劃,同時爭取更多有效的國際認證疫苗,「而非等別的國家捐贈、靠民間購買」。

路透:「疫苗外交」增地緣影響力

路透社一則報道指出,美國該批疫苗捐贈的時機,恰逢當局與台灣合作,以期穩定晶片等戰略物資的供應鏈之際,台灣生產的晶片對美國汽車等產業至關重要。報道稱,華盛頓正與北京競爭,通過所謂「疫苗外交」加深地緣政治影響力,拜登政府為推進向全球捐贈8000萬劑疫苗的承諾,也增加了對台灣捐贈的疫苗劑量。

