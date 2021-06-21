維穩「加辣」 京城黨慶禁用無線電

首都機場更嚴格安檢

首都機場昨通過其官方微博「首都機場」 發布提示稱，首都機場近期將採取更為嚴格的安全檢查措施，請廣大旅客合理安排時間，提早抵達機場辦理乘機、通過安檢手續。提示稱近期安檢更嚴格，旅客宜在航班起飛前兩三小時抵達機場辦理登機手續。旅客應盡量減少隨身攜帶行李，禁止託運行李中存放鋰電池、「尿袋」（充電寶）等物品。首都機場並未披露何時恢復常態，但根據一般經驗，黨慶結束後，料將恢復常態安檢。

另據央視報道，根據內地的《無線電管制規定》（國務院令第579號），經商討並獲中部戰區同意，北京市政府決定在慶祝中國共產黨成立100周年大會期間，對北京市部分區域實施無線電管制。

管制通告稱，管制時間和區域是：7月1日零時至7月1日12時，對以天安門廣場為中心，二環路以內，北二環西直門橋向東沿二環路至東直門北橋以南；東二環東直門北橋向南沿二環路至左安門橋以西；南二環左安門橋向西沿二環路至菜戶營橋以北等區域實施無線電管制。

管制期間，除經無線電管理機構批准、用於服務慶祝中國共產黨成立100周年大會的無線電台（站）外，在管制區域內禁止使用無線電設備以及大型（大功率）輻射無線電波的非無線電設備。

（綜合報道）

（中共100周年）