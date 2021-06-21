再管加密貨幣 四川「礦場」全斷電 30日內6打擊 分析：推央行控制國家虛幣

全球最大「礦工」地 中資礦池算力急跌

據科技媒體「快科技」報道，昨日凌晨12點，四川所有比特幣「礦場」被集體斷電，來不及轉移的比特幣「礦工」因此遭遇巨大損失。據區塊鏈網站QKL123 數據顯示，當前比特幣全網平均算力129.5EH/s，相比歷史最高點197.6EH/s

（5月13日）已經跌去34%。根據btc.com，火幣、幣安、螞蟻礦池及幣印等具有中國背景的的排名全球前十的比特幣「礦池」池算力急劇下降，近24小時算力降幅一度達到48.4%（見圖）。

四川省是中國乃至世界最大的比特幣「礦工」聚集地，大約有800萬千瓦的耗電量（相當於燃燒6萬噸煤）正用於加密貨幣「挖礦」。此前，據《中國證券報》報道，上周五一份顯示由四川省發改委、四川省能源局聯合發布的《關於清理虛擬貨幣「挖礦」項目的通知》顯示，國家電網四川省電力目前已經排查上報26個疑似加密貨幣挖礦項目，將於昨日前關停。通知還指出，相關發電企業要自查自糾，立即停止向加密貨幣「挖礦」項目供電，本周五前將自查清理整改情况報送四川省發改委。

據澎湃新聞報道，5月21日召開的國務院金融委會議，要求打擊比特幣「挖礦」和交易，此後已有內蒙古、青海、雲南、新疆等省和自治區出台加密貨幣項目清退政策。在6月11日，有「礦工」表示，其在雲南和新疆託管電腦的「礦場」於當日關閉。

內地禁用加密貨幣 上月稱防範炒作

內地的幾家監管機構5月下旬宣布要防範加密貨幣交易炒作風險。央行同時禁止金融和支付機構用加密貨幣為產品和服務定價，也不得開展與加密貨幣相關的業務。此外，內地警方亦宣布，近期逮捕了1100多名利用電話和網絡詐騙等方法，為加密貨幣「洗錢」的疑犯。

加密貨幣「挖礦」一般聚集在火電豐富的新疆、內蒙古，以及水電豐富的雲南、四川、貴州。但由於加密貨幣「挖礦」的耗能問題，尤其是火電，加密貨幣產業面臨清退。水電相對清潔，四川、雲南地區還存在「棄水問題」，特別是在四川，此前一些「礦工」還存在僥幸心理。但此次水電資源豐富的四川省，也清退加密貨幣挖礦項目。業內人士表示，「隨着四川『挖礦』被清退，區塊鏈歷史上首次迎來『礦工』最悲壯時刻，這次歷史意義究竟有多深遠，未來才會知道。」

「挖礦」前年被列「落後技術」 去年推自家虛擬貨幣

此前，加密貨幣「挖礦」活動在2019年已被政府列入「淘汰類產業」，屬於不具備安全生產條件，嚴重浪費資源、污染環境，需要淘汰的落後工藝、技術、裝備及產品。有評論稱，這次大範圍清退「挖礦」產業，是對加密貨幣的一次打擊，可能導致一個時代的結束。

央行於2020年5月8日率先推出了法定數字貨幣「央行數字貨幣」（DC/EP），並於今年在深圳、北京、上海等城市測試。本月初，對於最近有關打擊加密貨幣的行動，《華爾街日報》認為，中國將推出由本國央行控制的國家數字貨幣及打擊比特幣，旨在對抗加密貨幣。

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