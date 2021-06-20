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湖南7層高民房倒塌 傷亡未明

【明報專訊】湖南郴州汝城縣盧陽鎮一棟7層高樓房昨午1時許坍塌（圖），傷亡情况不明。事故發生後，當地政府開始救援，截至下午5時13分，搜救出8人並送院救治，情况良好。

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