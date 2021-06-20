各地派問卷蒐三孩意願 濟南中年較青年願生 貴陽實施政策

婦女批方法離地：上網即知民意

澎湃新聞報道，在有關政策法規的修改前，全國多地對育齡婦女生育意願展開問卷調查。如江西撫州、廣東汕頭、河北石家莊等地政府，近期紛紛召開會議，表示「要深入依法組織實施三孩生育政策，對全市育齡婦女及生育意願全面研判，加快制定配套政策」。此外，重慶市人口學會、國家統計局瑞安調查隊、國家統計局金華調查隊、國家統計局濟南調查隊紛紛對生三胎的意願展開問卷調查。

山東省會濟南的調查結果顯示，在全市隨機抽取適齡家庭366戶，有三胎生育意願的中年高於青年、農村高於城市；此外，經濟壓力、時間成本、工作壓力、身體狀况都是制約生育意願的重要因素。貴州貴陽則開始組織實施三孩政策。

一張網上流傳的《金華家庭三孩生育意願及其影響因素調查問卷》截圖中，設有「政策開放後，何時打算再要孩子」、「哪些因素對您生育子女產生影響」、「您希望國家針對開放三孩出台哪些政策」等問題。影響因素的選項包括「房貸車貸」、「養育成本」、「教育問題」，政策則包括「保證女性平等就業」、「治理婚嫁陋習」、「完善生育休假及保險制度」等，各有10餘個選項，但均「最多允許選擇3項」，網民認為問題設計並不合理。

學者籲改育兒女性責任觀念

從30年前的「計劃生育」到開放三胎，中國人口政策經歷重大轉折，然而輿論普遍認為，如今中國社會工作壓力大、生活開銷高，大環境早已不利生兒育女。「中國網」引述中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健分析，解決中國人口問題不能只靠開放政策，還需要一系列社會經濟政策作為配套，其中的關鍵還有扭轉育兒是女性責任的刻板印象，重塑婚育文化。

《人口與計劃生育法》上一次修訂是2015年12月，修訂的重要內容即是寫入「全面二孩」政策。該法第十八條第一款被修改為「國家提倡一對夫妻生育兩個子女」。《21世紀經濟報道》引述接近此次立法專家稱，全面實行三孩政策，同樣需要首先修改該法，然後由地方修改當地人口與計劃生育條例，具體落實。