大排檔報警線被剪斷 浙省長：嚴懲「要錢不要命」

浙江日報昨日報道，鄭柵潔此次率省直相關部門負責人暗訪，採取不發通知、不打招呼、不聽匯報，直奔基層、現場方式，督查餐飲等人員集聚區域和場所的消防安全情况。鄭柵潔在一處大排檔，重點檢查燃氣管道安全情况，結果發現不僅安全責任落實不到位，值班值守制度不健全，消防安全設施不達標，更嚴重的是，大排檔內的報警裝置形同虛設，或安全報警線被剪斷，或安全閥門被關掉，消防隱患令人觸目驚心，一旦發生事故後果不堪設想。

湖北上周天然氣爆炸 習令徹查

浙江省省長鄭柵潔稱，各地各部門、各單位要重點對燃氣及相關領域的突出安全隱患，迅速排查、管控到位；對於發現的問題，要快速整改、限期整改；同時要舉一反三，對問題全面溯源。「對於『要錢不要命』的行為，必須依法嚴厲懲處，該追究刑事責任追究刑事責任，該追究行政責任追究行政責任，決不能讓潛在隱患變成現實風險，讓現實風險變成現實危害」。

上周日，湖北省十堰市一座社區清晨發生天然氣爆炸，已經開市的市場遭炸毁，事件造成25人死亡，138人受傷。國家主席習近平要求有關部門盡快查明原因。

（中共100周年）