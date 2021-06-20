中共黨慶將至 京禁放氣球及鴿子

央視新聞報道，本月22及25日在國家體育場舉行專場演出活動當天，北京市公安交管部門將對國家體育場周邊及相關道路分時段採取臨時交通管理措施。交管部門將根據交通管制情况發布管制信息和繞行線路，並提醒市民注意收聽、收看，提前安排好出行時間和路線。

為確保慶祝活動順利舉行，國家郵政局、公安部、國家安全部上周二發布通告，稱自6月21日至慶祝活動結束，各地寄遞企業對寄往北京的郵件快件須經X光機安檢，並逐一加蓋或貼上過機安檢標識，標識應載明安檢單位和省份。公告又稱，北京寄遞企業對寄往北京的郵件、快遞全面實行投遞前二次安檢，對市內郵件快遞落實投遞前過機安檢，無安檢標識郵件快件一律退返。

郵遞須過X光貼安檢標識

北京市公安局上周一曾發出通告，要求由本月21日至7月1日，禁止任何機構和個人利用無人機、穿越機等做體育、娛樂、廣告活動，禁施放氣球活動。對養殖鴿子等鳥類動物，也要求圈養，禁止放飛。

中央社報道，自上月下旬起，北京市區內便開始查緝日租套房，由各地派出所派員登門查驗證件，如為境外人士，還需出示暫居證登記等文件，且時隔數周後會再度臨時登門，確認居住人員與前次查驗時相同。而從6月中上旬起，北京的地鐵站內也開始加強臨檢，不時可見警方對乘客隨機查驗證件。

（中共100周年）