深圳機場爆變種 出城須陰性證明 逾700航班取消 機場跨市客運叫停

深圳市政府昨日晚間召開疫情防控發佈會，證實深圳兩例本土確診，除一人為寶安國際機場一家餐廳的員工，目前她已轉送至深圳市第三醫院應急院區隔離治療，診斷為新冠病毒確診病例（輕型）。另外一名35歲蕭姓男子，為南山區後海航天科技廣場A座某公司員工，居住在東莞市南城區百悅尚城，但他曾赴寶安機場購物再返回東莞家中。兩名確診病例密切接觸的近300人，已被隔離；朱女居住的寶安下十圍商住街新藍天公寓，及蕭男居住的東莞市南城區百悅尚城，已被列為中風險地區。

深圳運輸局籲不離深不出省

受本次疫情影響，深圳機場自上周五起，要求所有進入機場轄區的職員和乘客等均需持有48小時內的核酸檢測陰性證明。深圳市交通運輸局昨亦發佈公告，宣布自今晨起，所有從深圳機場、火車站、汽車站、碼頭等交通站場離深出省的旅客，均須出具「健康碼」綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明。又呼籲市民非必要不離深、不出省，確需離深出省的，提前準備好48小時內核酸檢測陰性證明。

據航空旅行軟件「飛常准」顯示，截至昨晚9時30分許，深圳機場取消進港航班390架次，出港航班354架次。除個別為境外航班外，其餘全部為境內航線。此外，深圳機場今日進出港航班亦出現大規模消減，其中進港航班取消超過120架次，出港航班僅剩40架次並顯示在準備中。除機場外，深圳機場碼頭往返珠海九洲港船班昨起亦臨時停航，復航時間待定。深圳機場汽車站跨市客運線路暫停營運，恢復時間另行通知。

而東莞前日公布的一宗確診病例，即為深圳確診蕭姓男子的妻子。當日東莞對13個區域執行封閉管理。經第一輪對9410人採樣篩查，結果暫時均為陰性。東莞昨亦呼籲民眾非必要不離莞、不出省，確需離莞出省的，需持48小時核酸證明。東莞長安、虎門、大嶺山三鎮昨起一連兩日開展全員核酸檢測。

廣西增1隱形患者 曾在廣州隔離

另廣西上周五亦報告檢出一名境外回國的隱形患者，該感染者發病前曾在廣州隔離14日。本報記者向廣州與深圳疫情防控部門查詢，兩城市防疫部門均表示，對無重點疫情國家旅居史的民眾，需執行14日集中隔離，外加7日居家健康監測。居家監測期間，民眾可出門。若有重點疫情國家旅居史的民眾，則需做好14日集中隔離，外加7日居家隔離。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676