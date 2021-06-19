造謠15同學賣淫 穗大學生被踢出校

【明報專訊】廣州中山大學15名女學生，被同校一男生在半年間偽造大量「約炮」、賣淫的聊天紀錄及裸照，並遭發布在微信群及QQ群。當中多人被指名道姓稱為「母狗」，更受事件影響產生重度抑鬱。事主自行調查並確認男生身分後，一度求助校方及警方，周四（17日）在網上發文披露事件，校方當晚才將肇事男生、國際關係學院學會會長趙×晨開除學籍。另有3名涉及傳播謠言的學生昨日被記過，校方正作黨紀調查。
警方校方安排「非公開道歉」
事主斥侮辱 撰文披露事件
發布於微信的文章〈當「我們」作為「母狗」出現在朋友圈〉稱，受害者橫跨5個院系、3個年級，部分女生曾拒絕趙×晨追求、或被他騷擾。受害者6月8日將證據上報學院，並於6月10日向警方求助，當時趙×晨被行政拘留3日；學院及公安局周二（15日）安排「非公開的道歉儀式」。撰文者批評趙男「長達一分半」的道歉毫無誠意，深受侮辱，並稱有受害者當場崩潰倒下。文章流傳後，不少網民批評處罰過輕。
文章發布的同一晚，中山大學官方微博通報稱，根據校內學生處分規定，開除趙×晨學籍以作處分。此外，趙的女友及同學3人涉及散播謠言，昨日被記過並接受黨紀調查，其中法學院女生麥×，曾將謠言多次群發傳播給上千人。