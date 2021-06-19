造謠15同學賣淫 穗大學生被踢出校

警方校方安排「非公開道歉」

事主斥侮辱 撰文披露事件

發布於微信的文章〈當「我們」作為「母狗」出現在朋友圈〉稱，受害者橫跨5個院系、3個年級，部分女生曾拒絕趙×晨追求、或被他騷擾。受害者6月8日將證據上報學院，並於6月10日向警方求助，當時趙×晨被行政拘留3日；學院及公安局周二（15日）安排「非公開的道歉儀式」。撰文者批評趙男「長達一分半」的道歉毫無誠意，深受侮辱，並稱有受害者當場崩潰倒下。文章流傳後，不少網民批評處罰過輕。

文章發布的同一晚，中山大學官方微博通報稱，根據校內學生處分規定，開除趙×晨學籍以作處分。此外，趙的女友及同學3人涉及散播謠言，昨日被記過並接受黨紀調查，其中法學院女生麥×，曾將謠言多次群發傳播給上千人。