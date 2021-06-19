太空站首日 裝Wi-Fi解水荒

央視新聞昨日報道，神舟十二號3名太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波在太空站起牀後的第一件事，就是在太空站安裝無線Wi-Fi。北京航天飛行控制中心太空站任務總師孫軍介紹，太空人進入太空站後，首先要做的是設置電解制氧檔位、安裝水箱，解決用水吃水問題，處理和基本生活有關的工作，以及整理睡眠區。此外，太空人亦要進入到貨運飛船，把裝備運到核心艙安裝。

裝Wi-Fi可與家人視像對話

孫軍說：「我們天上的網和地面的網是連成一體的。有了Wi-Fi之後，太空人就可以和地面人員，甚至他們的家人進行順暢溝通和視頻通話。」報道稱，隨着10多年來中國無線通訊和物聯網技術飛躍，總體設計方案亦「不斷升級」，採用全新的資訊技術，讓中國太空站有「移動Wi-Fi」，創造出智能家居生活空間。

俄研向太空站發射航天器

《環球時報》引述有「航天員女教頭」之稱的中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，太空人將在太空站居住長達3至6個月，除了日常的科研工作外，閑暇時可以聽音樂、玩遊戲、看影片，實時觀看電視直播，也可以隨時給地面打電話，「可以看《新聞聯播》，而且是實况直播」。據傳媒昨日報道，中俄周三（16日）聯合發布《國際月球科研站路線圖》，俄國家航天集團公司總裁羅戈津稱，俄方正就向中國的太空站發射航天器等事與中方討論；俄羅斯正與法國討論改造圭亞那太空中心「聯盟2號」發射台，使它可用於載人航天任務。

另外，神舟十二號周四升空後，飛船整流罩墜落陝西榆林神木市境內。有網民拍攝到整流罩殘骸落入地面片段，罩體分成兩截。當局進行殘骸回收安保工作，榆林部分收費站實施交通管制。當地居民在前一日已接獲疏散通知，但現場仍有不少人圍觀。