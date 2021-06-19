證人家屬現身北京 回應「維吾爾特別法庭」指控

5名維吾爾特別法庭證人的親屬分別為圖爾遜娜依‧孜堯登的弟弟帕孜力‧孜堯登、夏木希努爾‧吾普爾的妹妹麥爾哈巴‧阿卜杜吾普爾、早木熱‧達吾提的五哥阿不都黑力‧達吾提、米日古麗‧圖爾蓀的弟弟艾克拜爾‧圖爾蓀、麥合木提‧太外庫力的妻子艾比八木‧依米提。

指姊在外國為私利撒謊

帕孜力表示，姐姐圖爾遜娜依兩度結婚，但多年來沒生過孩子，既沒有生育能力，亦沒有強迫做過絕育手術，批評姐姐在國外為私利而撒謊。阿不都黑力則稱，妹妹早木熱從未在教培中心學習過，她聲稱的年邁父親數次遭新疆當局拘押和調查，不久前去世，死因不明，但阿不都黑力指摘妹妹撒謊，稱父親於2019年10月12日因心臟病在醫院去世。

另外，麥合木提的妻子艾比八木說在國外的丈夫不光撒謊，還抹黑新疆與中國，將贍養老人和養育多名子女的重擔放在她身上。她又稱當局並沒有因丈夫的所做所為對她區別對待。早前被米日古麗稱已被當局迫害致死的弟弟艾克拜爾，則否認遭當局迫害，「哪裏有姐姐會說自己的弟弟死了的？」。

明報記者