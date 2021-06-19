授權郭台銘洽購疫苗 蔡英文：要原廠直送

國台辦斥玩政治混淆視聽

中央社引述行政院發言人羅秉成說，這1000萬劑疫苗交貨期，將配合台灣國際疫苗採購交貨情况與原廠產能商定；另外台積電與永齡基金會捐贈的疫苗，將循日本提供台灣疫苗的先例及國際採購合約做法。他又稱，政府會在德國政府協助下，續跟BNT商議供應疫苗一事。此前，台灣多家民間機構提出向外，包括大陸採購疫苗，但當局一直未鬆口。不過羅秉成稱，政府全力協助民間採購捐贈疫苗，沒有阻擾，只是郭台銘爭取疫苗過程，輝瑞BNT向其表達只與政府交易，因此政府提出專案授權。

郭台銘昨發出8點聲明，稱疫苗關鍵問題若要突破，需政府（受贈方）明確表達立場，希望能面見蔡英文，「沒有蔡總統的明確裁示，疫苗的採購永遠不能真正的開始」。他還留言表示，「保證絕對不會有什麼中國台灣，合約的署名可以公諸於世」。

昨午蔡英文會見郭台銘和劉德音後，總統府表示，蔡英文當面感謝他們的熱心義舉。聯合報報道，蔡英文表示，1000萬劑疫苗交貨期程，愈快愈好，且要原廠製造、原廠包裝、直送台灣。對此大陸國台辦稱，復星醫藥參與研發並擁有BNT疫苗在中國大陸和港澳台地區的獨家商業權益。她希望島內縣市、民間各方與復星依照正常商業規則早日達成疫苗洽購協議，讓台灣民眾早日用上急需的疫苗。

另台採購的第二批24萬劑莫德納疫苗昨自盧森堡抵台，食品藥物管理署已啟動檢驗封緘，力求7天內完成，交由疾管署做後續疫苗接種作業。

（新冠疫情）