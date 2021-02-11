餐廳員工染疫 深圳機場停500航班 確診者曾打兩劑國藥 客運大樓舖全關

深圳機場防控辦昨向深圳市國資委、口岸辦、交通局和民航中南局發出「異常快報」顯示，昨晨7時05分，機場防控辦接疾控中心通報稱，17日核酸檢測結果異常樣本中的一名人員，經覆核確認核酸陽性。該感染者為機場航站樓內一家餐廳的侍應，該餐廳所在位置主要服務國內出發旅客。排查顯示，該人分別於今年1月6日、2月9日完成兩劑國藥北京生物的疫苗接種；本月1日、7日、9日及15日完成4次核酸檢測，結果均呈陰性。

目前深圳機場已要求所有進入機場人員出示48小時核酸檢測證明，同時關閉航站樓內所有商舖，並即時開展第三次機場全員核酸篩查。機場又要求與感染者居住小區相關聯人員暫不返工，居家隔離，已返工者就近安排相對封閉場所隔離，包括56名在確診病例餐廳就餐的人員。此外排查確診人員所乘坐的交通工具及同車人員。

須持48小時證明 多人補驗

另據一份深圳機場市場部向各航空公司發出的協查函顯示，應疫情防控需要，要求航空公司在昨晚8時前，提供本月15至17日從深圳機場出港的國內航班旅客信息，包括航班日期、航班號、目的地、起飛時間、旅客姓名、聯繫電話等。

由於深圳機場更改進入區域人員核酸證明時效為48小時內，導致大量機場和航空公司工作人員，須補做核酸檢測，加上有涉疫人員被要求隔離，使深圳機場昨日取消大批航班。航空旅行軟件「飛常准」顯示，截至昨晚9時許，深圳機場共取消入境航班276架，出境航班212架。不過，深圳機場昨晚通報稱，當日計劃進出港航班780架次，截至下午4時30分，已執行進出港航班460架次，各航空公司僅取消63架次，航班運行總體正常。

本周二（15日）深圳新增1例本土確診，為30歲寶安機場海關人員，主要負責國際航班入境旅客的流行病學調查工作。而在10日中國國航CA868航班從南非約翰尼斯堡入境深圳乘客有32人確診，深圳疾控中心稱，確診海關人員與3名同班機乘客病毒基因100%同源，為新冠病毒Delta變異株（B.1.617.2），可判定4人為關聯病例。

封寶安下十圍村 深圳另增一宗

消息人士稱，由於目前尚不知機場餐廳員工與海關人員的病例是否存在關聯，當局正在加緊排查。本報獲得消息稱，此次確診者居住在寶安下十圍村商住街新藍天公寓。目前該村封閉，人員「准進不准出」。該區域也由低風險調整為中風險。

深圳衛健委今日凌晨通報，深圳再增一宗確診，患者蕭×，為南山區後海航天科技廣場A座某公司員工，住在東莞市南城區百悅尚城。其妻李×為東莞確診病例。目前蕭的184密切接觸者均納入集中隔離觀察。

明報記者

（新冠疫情）

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