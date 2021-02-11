翻譯泰斗許淵沖逝世 享年100歲 被譽「詩譯英法唯一人」

寫作一宿未睡

補眠一睡不醒

《中國新聞周刊》報道，許淵沖昨晨在睡夢中離世。許淵沖平時常在早上7、8時，由保姆開電動車載著，去附近海淀公園兜圈，去世前一天他還去過。由於近年他常通宵翻譯、寫作、看書，昨天一宿未睡，清晨5時多想出門走走，保姆勸他稍作休息再出門。他聽從意見回去補眠，但再沒醒來。

許淵沖1921年生於江西南昌一個書香之家，今年4月18日剛度過其百歲壽辰。1938年，考入西南聯合大學外語系，曾師從聞一多、錢鍾書、傅雷等名家，也是諾貝爾物理學獎得主楊振寧的同班同學。聯大時期許一度「投筆從戎」，為援助中國抗日的美國空軍「飛虎隊」擔任翻譯。1948年他赴法國留學，後回國先後任教於北京外國語學院、北京大學等。

許淵沖一生癡迷翻譯這一志業，從1956年開始出版譯作，至今作品包括將西方名著《包法利夫人》《紅與黑》《約翰·克里斯托夫》《李爾王》《羅密歐與朱麗葉》《追憶似水年華》等譯成中文，將唐詩宋詞及《詩經》《楚辭》《論語》《道德經》《西廂記》等中國名著翻譯成英文、法文。

文革被鬥仍推敲譯毛詩

文化大革命時期，許淵沖被打成「牛鬼蛇神」，被批鬥之時想起毛澤東詩詞，一邊被批鬥還一邊默默推敲翻譯毛詩。他2007年曾被檢查出直腸癌，醫生稱他最多還可以活7年，他不加理會，只是繼續創作。7年後，不僅病魔退去，他還獲得國際譯聯「北極光」杰出文學翻譯獎。到晚年，許還制定了每天翻譯1000字的工作計劃；93歲那年開始挑戰一個人翻譯莎士比亞全集。

固執「意譯派」 堅持押韻

在詩歌翻譯上，他是固執的「意譯派」，提出「形美、意美、音美」理念，堅持詩詞譯文要保留原詩般工整押韻的格式韻律，更要表達出原詩思想上的意境之美。為此他與其他翻譯大家產生過不少激烈爭辯。

內地官媒、眾多地方主流媒體等昨天紛紛發文回顧許的生平並表達哀悼。央視新聞評價道，「許淵沖先生一生旨在為挺起中國文化的脊梁，實現中西方文化的交流不懈努力、奮鬥著，雖歷盡千辛萬苦卻始終沒有停下前進的腳步」。