台多9長者針後亡 累計5宗血栓

中央社報道，台灣昨本土確診個案分布以新北市87宗最多，其次為台北市34宗，苗栗縣31宗等。新增19宗死亡個案，年齡介於40至90歲。自由時報稱，全台也連續5天降到200例以下，彰化以南縣市全部都零確診。爆發電子廠外勞群聚感染的苗栗縣，從6月3日起確診數明顯增加，截至昨日，累積總案例數已達497宗。

疫苗採購慢 陳時中致歉

AZ疫苗大規模接種後傳出有多宗長者施打後死亡個案，聯合報報道，指揮中心公布，昨日新增12例疑似AZ疫苗接種後嚴重不良事件，共7女5男，發病年齡介於42至97歲，為接種疫苗後3小時至1日間發生。其中有9例死亡，發病年齡介於65至97歲。對於接種後出現的不良反應，指揮中心發言人莊人祥指出，目前血栓通報已累積5例，3例已確定，兩例審查中，遠低於歐美。對於因接種後有長者死亡，導致長者接種人數大減的說法，莊人祥昨稱，16日全台接種約14萬劑，與15日開打首日數據差不多，目前未見出現緩打潮。

對於疫苗採購的問題，衛福部長陳時中昨表示歉意。他說，進貨速度事實上慢，但也盡力多方溝通，並積極和每一間大廠維持聯繫，上周才和幾間廠商開過視像會議，了解國際市場情况，為後續的1500萬劑疫苗做準備。陳時中指出， 在台產疫苗方面，因為屬於戰略產業，政府要予以鼓勵，「但並不代表他做的藥我們就非要通過不可」，絕沒有所謂護航一說。

鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘昨在facebook帖文表示，向衛福部申請500萬劑疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行。郭並感謝衛福部長陳時中致電允諾協助。

（綜合報道）

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